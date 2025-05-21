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美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美債殖利率再度攀升，拖累美股三大指數21日早盤全面挫跌。路透
美債殖利率再度攀升，拖累美股三大指數21日早盤全面挫跌。路透

隨著市場擔憂美國的減稅方案導致赤字擴大，美債殖利率再度攀升，拖累美股三大指數21日早盤全面挫跌。

道瓊工業指數早盤跌近380點或0.9%，標普500指數跌近0.7%、那斯達克指數跌0.7%。費城半導體指數跌0.5%、台積電ADR跌近0.5%。

30年期美債殖利率早盤再度升破5%，指標性的10年期美債殖利率則升至4.53%以上，重回穆迪調降美國債信評等後、本周稍早曾觸及的水準。

共和黨領袖正努力敲定一項預算案，研擬調降稅負。不過，該提案正面臨黨內提高州與地方稅扣抵額度的壓力，投資人憂心這項措施可能進一步擴大美國財政赤字。

在美國總統川普暫緩關稅措施後，對各國的關稅談判已取得進展，一度刺激美股反彈，但殖利率升高的擔憂在近期又使美股回落。

LPL金融公司總體策略主管柯爾表示：「過去一個月美股反彈的速度與幅度都極為驚人，雖然這波漲勢可能讓人誤以為風險已消除，但事實上不確定性依然高漲。」

個股消息方面，特斯拉執行長馬斯克宣布6月底前在德州測試自駕計程車，帶動股價逆勢漲0.3%。

美股 美國 美債 指數

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