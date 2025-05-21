沒把大麥克指數當回事 台灣債蛙本月苦吞12%虧損
新台幣挺升、加上美債價格直直落，專家估計，台灣的美債ETF投資人本月損失約12%，資金持續出走。
英國金融時報（FT）報導，中國信託投信的投資主管張勝原說，美債價格的名目損失、加上新台幣升值造成的匯損，估計台灣投資人本月平均苦吞11%~12%的虧損。
歷史最久、規模最大的元大美債20年ETF（00679B），4月至今已重挫13%，主要受匯率拖累。若計入聯準會（Fed）啟動升息以來標的美債虧損，如今較2017年初成立時的購買價低了近30%。
據經濟學人在今年稍早發布的大麥克指數，台幣兌美元遭低估58.8%，低估程度在58種貨幣中居首，而且過去十年來，幣值過低的情況持續惡化。但台灣投資人沒把大麥克指數當成警訊，反而爆買海外資產，指望政府能讓新台幣維持低檔，但如今新台幣強彈，讓壽險業和散戶備受打擊。
為何如此？相對於國家規模來說，台灣ETF產業可說在全球名列前茅。晨星數據顯示，2019年到今年1月間，當地投資人砸下730億美元敲進美債ETF，這些資金多鎖定20年以上的美國長期公債、以及長天期企業債。台灣整體債券ETF規模，3月底為止僅有940億美元，足見美債ETF的熱度。
但隨著美債價格持續下跌，台灣投資人不再熱捧美債，2、3月開始撤出約11億美元。台灣八檔債券ETF中，晨星目前僅有其中一檔的4月資料，淨流出11億美元，顯示台幣5月爆衝之前，資金已加速出走。
雖然台灣的美債ETF近來蒙受虧損、並出現贖回潮，總規模仍是2019年誕生時的十倍，金額極為龐大，倘若當地投資人對美債興趣續減，恐怕會有深遠影響。
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