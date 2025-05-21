川普中東之行秀演技？企業大咖「伴君如伴虎」 配合交易型總統

（德國之聲中文網）在川普訪問沙烏地阿拉伯、卡達與阿拉伯聯合大公國期間，多位美國企業領袖改變原定行程，乘坐專機橫跨波斯灣，與總統同框現身當地舉辦的商業峰會。

如今，美國企業領袖與總統同行，跟隨總統回到白宮，或在橢圓形辦公室短暫停留，已經成了一種常規作業，就像他們去行業大會發表演講一樣平常。

企業巨頭比以往任何時候都更加努力地與政府打交道，目的在於爭取減輕監管和關稅的負擔。他們清楚，這位「交易型總統」只願意為與自己關係良好的人提供政策支持。

川普也樂於利用這些企業領袖作為自己的配角，借此在經濟增長放緩之際營造出「經濟繁榮」的印象。

配合「交易型總統」秀演技

但是，正所謂「伴君如伴虎」，即使與總統互動頻繁，也未能讓蘋果、亞馬遜、沃爾瑪等企業完全免於川普的「龍顏不悅」。他們對在美國創造就業的公開承諾，更多是在配合川普塑造公眾形象，而不是保護企業自身利潤。他們的私人飛機隨著川普輾轉沙烏地阿拉伯、卡達和阿拉伯聯合大公國。他們表示，自己幾乎別無選擇，尤其是在川普隨意揮舞關稅大棒的背景下。

「我在想，我們現在有了一位總統親自充當推銷員，」川普在阿布扎比說。他當時站在克利夫蘭醫學中心首席執行官米哈利耶維奇（Tomislav Mihaljevic）旁邊，還順帶挖苦了前總統拜登。「你們覺得拜登會這麼做嗎？我可不覺得。但我認為這真的很重要。我必須成為我們國家的啦啦隊長。」

東道國與白宮僅用了幾周時間就籌辦好了大型商業會議，讓川普能在行程中展示自己的「交易能力」。企業領袖們簽署合作協議，吹噓雙邊投資，幾乎主要是秀演技。他們也借此機會進行社交，彼此調侃這種場面竟然成了工作的一部分。

川普多次展示：誰對他卑躬屈膝，誰就能得到生意——例如他為特斯拉站台。而那些不肯討好他的人可能會受到懲罰，例如亞馬遜在其第一任期遭到打壓，如今還有一些律師事務所、美國高校和其他機構正面臨他的報復。

「他需要人們來親吻他的戒指，滿足他的虛榮，」耶魯大學企業領導力研究所所長索南菲爾德（Jeffrey Sonnenfeld）說。他指出，這種溜鬚拍馬的行為，往往能帶來更好的政策待遇和政府的免費宣傳。

路易威登路遙知「舔功」

成為川普「舔狗」的並不只有美國商人。本周一，一家法國知名企業的高管也出現在橢圓形辦公室。

川普感謝法國奢侈品公司路易．威登集團（LVMH）旗下品牌蒂芙尼公司（Tiffany & Co.）為佛羅里達州棕櫚灘縣三名殉職警員的家屬制作「犧牲勳章」。川普親自將這些獎章授予他們的家屬。

因為關稅威脅著從手袋到香檳的多個業務，LVMH的股票今年有所下跌。川普對代表公司的亞歷山大．阿爾諾（Alexandre Arnault）說：「非常感謝你，亞歷山大。我很感激你能來。——他可是大老遠從法國趕來的哦。」

多家美企暴露「忠誠不絕對」

相比拜登政府，美國頂級企業的高管們感到，與川普團隊保持經常聯繫是必須的。但這種聯繫並不意味著他們就能真正影響總統。

多家公司高管在匿名條件下透露，他們並不總是知道該通過誰才能向川普傳達對關稅、監管和稅收的意見。財政部長貝森特（Scott Bessent）成了他們最信賴的「傳聲筒」，但即便如此，也未能讓他們完全幸免於川普的攻擊。

沃爾瑪首席執行官麥克米倫（Doug McMillon）原本在上周六安排了與貝森特的通話，結果卻在社群媒體上被川普點名批評，稱沃爾瑪應當「吃下」關稅的成本。

4月，川普給亞馬遜創始人貝佐斯打了電話。貝佐斯出席過川普的就職典禮。有報導稱亞馬遜考慮在產品標簽上注明川普關稅對價格的影響。亞馬遜當時確實在研究這種做法，特別是用於其「Amazon Haul」服務，該服務正與中國公司Temu和Shein競爭。但最終，亞馬遜放棄了這種讓川普不高興的做法。

通用、福特和斯特蘭蒂斯等美國車企的負責人也曾與川普會面，說明關稅如何影響汽車生產。川普為他們在國內生產的、但使用外國產零件的車型提供了一些豁免，但仍對進口鋼鐵和鋁徵收25%的稅。

川普曾在去年4月表示，他的關稅調整是臨時措施，目的是幫助汽車廠商在「短暫過渡期」增加本土生產。「我們只是想在這個過渡期內幫他們一把，」他說，「我們並不想懲罰他們。」

蘋果宣布在美投資5000億美元後，得到川普多次表揚。但蘋果也計劃將更多iPhone生產轉移到印度，以應對中國關稅問題，這又讓川普感到不滿。

在卡達發表講話時，川普回憶起與蘋果首席執行官庫克（Tim Cook）的一次談話：「我對他說，『我的朋友，我一直對你很好。你要在美國投資5000億，但我現在聽說你要在印度建廠。我不希望你去印度建廠。』」

摩根大通公開喊話見成效

相比之下，摩根大通董事長兼首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）則通過電視節目成功影響了川普的關稅政策。

這位銀行家於4月9日接受福克斯財經頻道《瑪麗亞早間秀》採訪。當時因川普的關稅政策，金融市場陷入恐慌。戴蒙表示，若川普能談成貿易協議，市場就會回暖。

「做做深呼吸，」戴蒙說，「簽點貿易協議。這是他們能做的最好的事。」

當天，川普便將關稅下調到10%的基本水準，並給予90天的談判時間。

川普後來回憶道：「我今天早上在瑪麗亞．巴蒂羅莫（Maria Bartiromo）的節目上看了傑米．戴蒙的訪談，他說得很好。」

（美聯社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】