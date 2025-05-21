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暌違近5年！人氣電玩「要塞英雄」 重返蘋果App Store

中央社／ 洛杉磯20日綜合外電報導
電玩製造商Epic Games旗下多人射擊遊戲「要塞英雄」（Fortnite）今天重登美國蘋果（Apple）應用程式商店App Store。 路透社
電玩製造商Epic Games旗下多人射擊遊戲「要塞英雄」（Fortnite）今天重登美國蘋果（Apple）應用程式商店App Store。 路透社

電玩製造商Epic Games旗下多人射擊遊戲「要塞英雄」（Fortnite）今天重登美國蘋果（Apple）應用程式商店App Store，結束近5年的禁令，同時對Epic Games而言是一大勝利。

路透社報導，總部位於美國、中國騰訊投資的EpicGames指控蘋果要求在App Store上架的應用程式（app）開發商必須支付app內購買交易佣金達30%，違反美國反托拉斯法，自2020年以來與蘋果官司纏訟。

美國聯邦法院4月30日判決蘋果違反法院要求蘋果允許App Store內應用程式和支付方式更多競爭的命令後，要塞英雄重返蘋果的iOS系統。

這項判決也指出蘋果未遵守法官之前裁定的禁制令判決，並且將把蘋果移送聯邦檢察官啟動藐視法庭罪調查。

蘋果未立即回應路透社針對要塞英雄重返App Store尋求置評的請求。

蘋果和Alphabet的Google曾於2000年因應用程式內支付方針的爭議，而將要塞英雄下架。要塞英雄已經重返全球Google的Android裝置，並且在去年重返歐盟的iPhone裝置。

電玩 蘋果 美國 應用程式 App Store

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