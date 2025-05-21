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覓得新藍海？三星加速進軍「這領域」 南韓有望搶得先行者優勢

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
專家認為，在南韓試圖追趕全球太空強權之際，太空基建市場有望成為該國全新成長引擎。歐新社
專家認為，在南韓試圖追趕全球太空強權之際，太空基建市場有望成為該國全新成長引擎。歐新社

韓國經濟日報報導，三星集團正加速進軍太空基建產業。分析師指出，該領域仍是一片藍海，而南韓有機會搶得先行者優勢。

產業消息20日指出，三星集團工程部門Samsung C&T近期啟動「太空工廠」專案初期研發工作，該專案內含一座火箭發射設施的建設計畫。Samsung C&T正與首爾大學航太工程系洽談共設研發中心，以打造火箭發射場。三星電子旗下三星研究（Samsung Research）也在今年初，首度聘用太空領域專家。

另外，三星與韓國天文研究院（KASSI）月初簽署協議，合作開發搭載於美國太空總署（NASA）阿堤米絲二號（Artemis II）測試飛行任務中、名為「K-Rad Cube」立方衛星（CubeSat）的次級酬載。KASSI說：「根據協議，三星電子將在高地球軌道的高輻射環境中，測試開發中的新一代半導體」。

太空產業專家認為，在南韓試圖追趕全球太空強權之際，太空基建市場有望成為該國全新成長引擎，為此，南韓應優先發展發射基礎設施，以及太空零組件與製造工具，而非投入成本高昂、且具較高技術門檻的深空探測或火箭開發領域。

根據美國衛星產業協會（SIA），隨著太空產業快速擴張，太空發射服務市場2019年來年均成長率達10%。Precedence研究公司數據顯示，美國太空發射服務市場規模，預計將由今年的約51億美元，在2034年成長至187億美元，年均複合成長率達13.7%。

太空投資公司Seraphim Space也預估，全球太空產業規模將在未來十年內達1兆美元，主要由非太空領域企業帶動。

南韓並非唯一試圖在火箭發射台市場取得領先的國家。台灣和英國目前都在國內建造發射場。瑞典1月也啟用專為小型火箭設立的發射設施艾斯朗格太空中心（Esrange Space Center）。挪威的安德亞太空中心（Andøya Space Center）也正從以研究為主的發射場，轉型為具備小型軌道火箭發射能力的基地。

專家表示，南韓有望仰仗其在超高層建築、北極與深海工業設施的營造經驗，取得在發射台建設市場的競爭優勢。

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