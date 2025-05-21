3個月來首見！日本4月出現貿易赤字 對美汽車出口額轉為下降
日本政府財務省今天公布4月貿易收支為赤字1158億日圓（約新台幣247億元），為3個月以來首度出現貿易赤字，其中對美汽車出口額因日圓升值趨勢等因素，睽違4個月轉為下降。
日本放送協會（NHK）報導，根據日本財務省統計，日本4月出口額為9兆1572億日圓，較去年同期增加2%。
而日本4月對美汽車出口額，受到日圓升值因素等影響，較去年同期減少4.8%。不過，銷美汽車數量則較去年同期增加11.8%。
至於進口部分，受到能源價格下跌、煤炭及原油等進口額減少等因素影響，4月進口額為9兆2730億日圓，較去年同期下滑2.2%。
而出口額減去進口額的貿易收支為赤字1158億日圓。
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