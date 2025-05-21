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彭博機台大當機！交易員被迫暫停、衝擊英債標售 網友一片哀嚎

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
彭博資訊創辦人麥可彭博。路透社
彭博資訊創辦人麥可彭博。路透社

金融界廣泛使用的彭博機台，21日大失靈，導致交易員無法取得即時數據，被迫暫停交易，並衝擊英國公債拍賣。

綜合英國金融時報（FT）與MarketWatch報導，用戶抱怨彭博機台作業出現嚴重延遲，沒有即時報價，無法執行交易。倫敦基金經理人說，他們被通知不要交易，不記得出現過這種程度運作失靈。另一名經理人說，交易量下滑。

社群平台X上也怨聲載道，網友說電腦螢幕變成一片空白。

機台停擺打亂英國公債拍賣， 英國債務管理辦公室（DMO）延長投標時間。DMO說：「取決彭博系統問題的解決狀況，預計標售結束時間為上午11點半」。

彭博服務台21日上午發文說，目前全球終端機出現問題，工程團隊正盡力解決問題。彭博機台提供市場報價與新聞，是專業投資人交易與溝通的重要工具，使用廣泛，停擺可能會衝擊市場流動性。

英國 社群

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