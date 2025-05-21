快訊

只能當新光房客？輝達能否取得北士科地上權 李四川這樣說

三峽3死12傷車禍 肇事翁遭疑路怒症？警方揭行車紀錄器內容

孟耿如爆離婚 綜藝天王痛罵黃子佼「能滾多遠就滾多遠」

蘋果WWDC發表會6月10日登場 AI新策略受關注

中央社／ 台北21日電
蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月10日凌晨1時舉辦Keynote發表會，可透過線上直播免費觀看。 示意圖／美聯社
蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月10日凌晨1時舉辦Keynote發表會，可透過線上直播免費觀看。 示意圖／美聯社

蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月10日凌晨1時舉辦Keynote發表會，可透過線上直播免費觀看；外界預期將推出iOS19、iPadOS 19等作業系統全新介面，並公布人工智慧（AI）策略最新進展。

以往蘋果在AI領域策略較為保守，進展不如Google、Meta等競爭對手。根據外媒報導，蘋果原本預計今年4月隨著iOS 18.4更新，一起推出導入AI功能的語音助理Siri，卻因為改善時間比預期更久，被迫延後到2026年。日前傳出蘋果已下定決心改組內部AI核心團隊，加快AI發展腳步。

蘋果在官網發文說明，WWDC25將於6月10日至14日在線上舉行，匯聚全球蘋果開發者社群，深入介紹最新的蘋果工具、技術與功能。全球開發者將能與蘋果工程師、設計師和技術推廣專家交流，並收看超過100場會議內容，有助於打造出適合蘋果各項產品平台的App與遊戲。

6月10日凌晨1時的Keynote發表會結束後，將舉辦Platforms State of the Union活動，深入介紹新工具，包括iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS與watchOS系統上的各項發展。

Apple Developer Program成員和Apple DeveloperEnterprise Program成員也將有機會透過線上團體實驗室與一對一預約，直接與蘋果專家互動。

此外，蘋果透過Swift Student Challenge學生挑戰賽來支持開發者，今年是第2次選出有優秀作品受肯定的50名「傑出獲獎者」（Distinguished Winners），前往美國加州蘋果總部Apple Park參加為期3天的特別體驗活動。

設計師 蘋果 發表會

延伸閱讀

她吃全聯蘋果「頭暈想退貨」 一票網友傻眼：白雪公主嗎

因應關稅打擊...蘋果生產移出大陸 富士康對印度投資450億

如何防止蘋果變黑？泡鹽水之外還有5方法，「1招」最省事也最營養！

蘋果攜手阿里開發iPhone AI 美憂助中企能力提升

相關新聞

豐田RAV4汽油款要絕版了！大改款後只推油電混合版

豐田汽車宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將會改版，未來將只推出油電混合動力款，不再推出傳統的汽油版。

鴻海投資法半導體封裝 馬克宏秀國旗致謝！大陸國旗也隨後出現

鴻海19日在「選擇法國」峰會上正式宣布將投資新台幣85億元，與法國國防大廠泰雷茲等設立合資公司，投入半導體先進封裝。法國...

彭博機台大當機！交易員被迫暫停、衝擊英債標售 網友一片哀嚎

金融界廣泛使用的彭博機台，21日大失靈，導致交易員無法取得即時數據，被迫暫停交易，並衝擊英國公債拍賣。

蘋果WWDC發表會6月10日登場 AI新策略受關注

蘋果公司（Apple）揭曉2025年度全球開發者大會（WWDC）的活動內容，將於台灣時間6月10日凌晨1時舉辦Keyno...

輝達動能有多強？分析師估到2030年AI晶片營收增逾一倍

券商TD Cowen對於輝達（Nvidia）能持續在猛烈成長的AI晶片市場稱霸日益樂觀，預測到2030年，輝達來自AI晶...

大摩對美股美債轉為看多 美元料將繼續走弱

摩根士丹利策略師表示，較低的利率和美元可能繼續弱，將支持他們看漲日本股市和亞太股市的預測。同時，大摩也以聯準會（Fed）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。