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美國資本助力寧德時代香港上市 挨轟危及國安

中央社／ 台北21日電

多家美國投行助力中國動力電池巨頭寧德時代香港上市後，引發美國國會議員不滿。美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」20日點名美國銀行與摩根大通，抨擊它們「無視政府警告並危及美國安全」。

綜合美國之音與陸港媒報導，寧德時代（CATL）20日在香港敲鑼掛牌上市，首日股價大漲16.43%，募集資金高達46億美元，成為今年以來全球最大規模的首次公開發行（IPO）。許多中國媒體形容，寧德時代棄美赴港「二次上市」，開啟一場資本盛宴。

美國銀行旗下的美銀證券集團（BofA Securities）以及高盛（Goldman Sachs）、摩根士丹利（MorganStanley）、摩根大通（J.P. Morgan）這4家美國投行，是寧德時代在香港成功上市的聯席保薦人。

美國資本助力寧德時代在香港完成IPO後，美國國會議員敦促加強對外資本管理，以「阻止美國資本援助我們的對手」。

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）20日在X平台發文表示，在五角大廈將寧德時代列為中國軍事企業後，美國銀行和摩根大通仍然支持其IPO，無視政府警告並危及美國安全。

該委員會強調，「國會必須加強對外投資規則，阻止美國資本援助我們的對手」。

報導說，今年1月，美國國防部將寧德時代、騰訊等多家中國科技公司列入「中國軍事企業清單」，雖然這種認定並不涉及立即制裁，但進入該名單的企業將不被允許成為美國國防部供應商；被列入這份名單同時也意味著，美國政府向美國實體和公司就與這些企業做生意的風險發出嚴厲警告。

美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（JohnMoolenaar）上月致函摩根大通執行長戴蒙（JamieDimon）和美國銀行執行長莫尼罕（BrianMoynihan），要求他們退出寧德時代的IPO相關工作。

信件說，鑒於寧德時代涉嫌與中國軍方聯繫，這兩家銀行承銷寧德時代的上市，使其自身及其美國投資者面臨「重大監管、財務和聲譽風險」。

穆勒納爾還在信中說，美國總統川普(DonaldTrump)的「美國優先投資政策」備忘錄也旨在阻止華爾街引導美國散戶投資者為寧德時代的上市提供資金。

儘管美國國會議員點名反對，寧德時代本月6日發布的聆訊後資料集顯示，摩根大通和美國銀行依然繼續推進寧德時代的香港上市交易。

不過寧德時代的招股書顯示，這次香港IPO採用Regulation S規則，僅向美國境外投資者發售。紐約時報解讀，中美緊張關係迫使寧德時代禁止美國境內投資者參與。

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