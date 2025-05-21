鴻海投資法半導體封裝 馬克宏秀國旗致謝！大陸國旗也隨後出現

鴻海19日在「選擇法國」峰會上正式宣布將投資新台幣85億元，與法國國防大廠泰雷茲等設立合資公司，投入半導體先進封裝。法國總統馬克宏昨天在社群媒體點名致謝，並放上中華民國國旗。中國企業與國旗則出現其後。

法國為吸引外資而舉辦的年度「選擇法國」（Choose France）峰會，19日在凡爾賽宮正式登場，為馬克宏親自推動、每年為吸引外資進駐法國的重要場合。

今年第8屆的國際峰會，逾200位有意深耕法國或與法國企業合作的全球主要外國企業領袖齊聚，與法國政商界人士共同交流連結可能性。在國際政局及經濟前景不穩的今日，峰會對法國顯得格外重要。

主要企業包括Netflix、投資公司布魯克菲爾德（Brookfield）、摩根大通（JPMorgan）、網路設備大廠思科（Cisco）等，台灣鴻海也在其中。

馬克宏昨天在社群媒體Ｘ上，感謝外資選擇法國，製作GIF動圖點名向主要企業致意。在提及鴻海時，馬克宏放上中華民國國旗。其後3個企業，則是來自中國電動智慧卡車公司Windrose。兩國國旗前後大方出現，法國總統府沒有任何避諱。

外交部政務次長吳志中今天也在臉書分享馬克宏社群帳號上的中華民國國旗，並表示「台灣為這項合作感到驕傲」。

「選擇法國」峰會19日宣布53項在法投資案，包括鴻海科技集團和法國太空、國防工業大廠泰雷茲（Thales SA）及連接器製造商Radiall SA簽訂三方合作備忘錄，將投資2.5億歐元（新台幣85億元）於法國設立合資公司，投入半導體先進封裝測試。

繼固態電池大廠輝能於2023年5月宣布在法國北部設立工廠後，鴻海的投入是台灣在法國直接投資規模第二大的計畫。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）20日向媒體表示，鴻海的投資是對法國與歐洲的肯定。而這份計畫也獲得政府的支持，將使台法實質關係正向發展，為雙邊創作更多連結。