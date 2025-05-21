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大摩對美股美債轉為看多 美元料將繼續走弱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
摩根士丹利對美股預測轉為看多。路透
摩根士丹利對美股預測轉為看多。路透

摩根士丹利策略師表示，較低的利率和美元可能繼續弱，將支持他們看漲日本股市和亞太股市的預測。同時，大摩也以聯準會（Fed）未來重啟一波降息為由，轉而看多美國股市和美國公債。

大摩由賈納（Jonathan Garner）領銜的策略師發布報告，認為在基本情境下，東證股價指數（Topix）看漲6%、亞太股市（不含日本）看漲5%、MSCI新興市場看漲3%。

報告中說，對中國大陸和汽車保持關稅，再加上可能對半導體和製藥課徵關稅，預告出口商獲利會進一步調降。

大摩維持減持台灣和南韓股市的建議。

大摩全球跨資產策略研究主管Serena Tang領銜的另一份報告，則將對美國股票和公債從「中立」調整為「加碼」，看好標普500指數明年第2季漲到6,500點，10年期公債殖利率降至3.45%。

不過，大摩策略師認為美元會繼續走弱，因為美國經濟成長相對於其他國家的優勢逐漸消退，而相較於其他國家之間的殖利率差距也在縮小。

報告中說：「我們認為，美股短期內不會再回到4月的低點，況且今年大幅回落主要是對關稅衝擊的反應。」策略師說：「我們的證券策略師認為，未來的美國政策將更有包容性，並預期基於我們經濟學家2026年七次降息將有助支持高於平均的價位。」

策略師在報告中寫道：「儘管政策不確定性前所未見，全球經濟仍處於擴張階段，只是成長步調稍緩。」「未來將有大規模的貨幣寬鬆，並將享有管制鬆綁的益處。」

美國 日本

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