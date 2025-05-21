豐田RAV4汽油款要絕版了！大改款後只推油電混合版
豐田汽車宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將會改版，未來將只推出油電混合動力款，不再推出傳統的汽油版。
豐田表示，2026年式Toyota RAV4將只會推出油電款或插電式油電混合款，是該車款首度移除傳統燃油引擎版。新車款仍將配備2.5公升的四缸引擎，但會結合電池和電動馬達等混合動力技術。
儘管純電動車的普及速度比預期慢，但車廠仍轉向結合電動車技術與傳統內燃引擎的混合動力車款，以提升性能表現並協助符合油耗規定。
豐田在1990年代後期推出油電混合車Toyota Prius，此後一直是油電車的全球領導廠牌和推廣業者。豐田2024年在美國包含混合動力車、插電式混合動力車和全電動車的銷量，占該品牌在美國230萬銷量的43%。
RAV4去年銷量成長9.3%，達到接近47.52萬輛，其中混合動力款成長29.3%，插電式混合動力款成長19.3%。去年銷售的RAV4中，約一半是混合動力款。
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