快訊

黃仁勳指美國出口管制策略錯誤讓輝達坐失市場 激勵中國自主發展決心

做一個不讓鄰國攻陷的島嶼：新加坡如何捍衛小國地位？

日Sukiya牛丼店又見惡搞！少女「對嘴狂飲」公用茶壺 最新下場曝光

豐田RAV4汽油款要絕版了！大改款後只推油電混合版

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
豐田汽車21日在東京發表全新RAV4 SUV。路透
豐田汽車21日在東京發表全新RAV4 SUV。路透

豐田汽車宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將會改版，未來將只推出油電混合動力款，不再推出傳統的汽油版。

豐田表示，2026年式Toyota RAV4將只會推出油電款或插電式油電混合款，是該車款首度移除傳統燃油引擎版。新車款仍將配備2.5公升的四缸引擎，但會結合電池和電動馬達等混合動力技術。

儘管純電動車的普及速度比預期慢，但車廠仍轉向結合電動車技術與傳統內燃引擎的混合動力車款，以提升性能表現並協助符合油耗規定。

豐田在1990年代後期推出油電混合車Toyota Prius，此後一直是油電車的全球領導廠牌和推廣業者。豐田2024年在美國包含混合動力車、插電式混合動力車和全電動車的銷量，占該品牌在美國230萬銷量的43%。

RAV4去年銷量成長9.3%，達到接近47.52萬輛，其中混合動力款成長29.3%，插電式混合動力款成長19.3%。去年銷售的RAV4中，約一半是混合動力款。

電動 豐田 美國

延伸閱讀

在熟悉之中蛻變！第六代 Toyota RAV4全球首發 科技進化、動力升級 還有320匹馬力的GR Sport

又一台神車開了超過160萬公里! 這次是油電車Lexus CT200h

僅EX90為美國製！川普關稅迫使Volvo在美國打造新車型

挑戰特斯拉Model S！全新Toyota bZ7純電旗艦房車正式發表

相關新聞

黃仁勳躍升地緣政治巨星 專家點出遊走美中與中東的生意風險

華爾街日報20日報導，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）本周造訪台北，結束為期一個月的旋風式行程，此行不僅彰顯...

傳以色列準備打擊伊朗核設施！美情報：以國調動空射彈藥、空中演習

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方獲得新情報顯示，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習...

美股收盤／美股漲勢暫停 標普500中止六連漲

美國股市周二（20日）下跌，隨著華爾街從先前的深度下挫，反彈至接近年初創下的歷史高點後，漲勢動能放緩。標普500指數結束...

籲維持美國通訊技術地位 川普擬開放拍賣頻譜

美國總統川普20日表示，美國必須在維持在全球通訊上的領導地位，讓美國人連接全世界最好的網絡，指他將開放拍賣頻譜，並要求國...

美國壽險業轉嫁海外再保險負債突破1兆美元

美國壽險業已將超過1兆美元負債轉移到海外，形同將更多風險轉嫁國外，美國監管機構憂心如此做法會影響退休金的保障，對整體金融...

豐田RAV4汽油款要絕版了！大改款後只推油電混合版

豐田汽車宣布，在美國市場最暢銷的休旅車RAV4將會改版，未來將只推出油電混合動力款，不再推出傳統的汽油版。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。