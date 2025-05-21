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梁見後：美超微計劃在美國擴大AI伺服器產能

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美超微執行長梁見後。本報系資料照片
美超微執行長梁見後。本報系資料照片

AI伺服器大廠美超微（Super Micro）執行長梁見後表示，公司計劃擴大在美國的伺服器產能，因為全球對AI的需求加速。

梁見後日前來台參與COMPUTEX並發表演講，他周一（19日）接受華爾街日報採訪時表示：「AI需求成長非常快速。在美國、歐洲和日本有大量成長機會。」

梁見後說，總部位於加州聖荷西的美超微，將考慮擴大在密西西比州和德州等地的生產，尤其是如果美國總統川普繼續推動本土化製造。

美超微在今年2月公布在聖荷西興建第三座園區的計畫。

梁見後表示，公司正考慮在德州和密西西比州進行生產，因為在矽谷製造的成本上升。目前美超微大部分伺服器都是在加州生產的。

對於川普努力將高階半導體和AI基礎設施的供應鏈移往美國，梁見後表示，這面臨挑戰，「美國很昂貴。美國沒有從事製造已經約30年，因此它的基礎設施和民眾不再習慣製造業工作」。

美超微 美國 梁見後

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