英飛凌將和NVIDIA合作開發電力傳輸晶片

德國晶片製造商英飛凌（Infineon）周二表示，將和輝達（NVIDIA）合作，開發用於人工智慧資料中心新型電力傳輸系統的晶片。

英飛凌表示，將和輝達共同開發高壓直流電力傳輸系統。在目前的資料中心，大多數高壓電力是以交流電來配電，然後透過伺服器內個別的電源供應器轉換為電腦晶片所需的直流電。

不過，這種配電方式會在移動和轉換過程中出現流失。由於每個AI資料中心的伺服器機櫃需要電力龐大，英飛凌和輝達表示，他們希望通過建立集中式直流電配電系統來減少電力流失。

輝達系統工程副總裁Gabriele Gorla發布新聞稿說：「透過這一創新方法，輝達能夠優化我們先進AI基礎設施的能耗，這不僅支持我們對可持續發展的承諾，也提供了因應下一代AI工作負載所需的效能和擴展性。」