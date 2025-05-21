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碳化矽龍頭Wolfspeed傳數周內聲請破產 盤後重挫60%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
知情人士透露，碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed準備在數周內聲請破產。路透
知情人士透露，碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed準備在數周內聲請破產。路透

知情人士透露，碳化矽（SiC）晶圓龍頭Wolfspeed準備在數周內聲請破產，原因是一直無法解決債務問題。在華爾街日報揭露這項消息後，引發Wolfspeed股價在20日盤後交易重挫60%。

消息人士表示，Wolfspeed在放棄多項債權人提出的庭外債務重組方案後，現在目標依據破產法第11章研擬計畫，該計畫可獲多數債權人支持。

Wolfspeed是主要在美國生產碳化矽晶圓和半導體零組件的業者，原本準備受惠於美國政府的半導體獎勵金措施。不過，該公司5月時表示，在解決即將到期債務方面遭遇困境，可能影響獲得美國政府資金的能力，而且已促使他們考慮整頓或聲請破產。

Wolfspeed目前債務約65億美元，其中包含一筆5.75億美元、在2026年5月到期的期末整付可轉債。該公司表示，截至3月31日，手上持有13億美元現金。

該公司本月9日表示，依然積極與貸款機構交涉，改善自身的資金結構。

Wolfspeed股價周三（20日）收盤重挫10%，報每股3.13美元，上述準備破產的消息又拖累盤後股價重挫逾60%，報每股1.24。過去六個月來，該公司股價已累計下跌超過70%。

美國 破產 債務

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