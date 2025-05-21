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黃仁勳：他和孫正義多次討論「Stargate」計畫

經濟日報／ 經濟日報 劉忠勇
黃仁勳昨天現身台北電腦展，所到之處民眾無不爭相和他合照。路透
黃仁勳昨天現身台北電腦展，所到之處民眾無不爭相和他合照。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在台北向記者表示，他和軟銀執行長孫正義在台北多次會面，討論在美國規模5,000億美元興建資料中心的Stargate計畫。

黃仁勳表示，資料中心支出將持續增長，「我們已投入數千億美元於規模數兆美元的AI基建。」

此外，黃仁勳表示，他預料中國大陸人工智慧（AI）市場2026年將達到500億美元，中國大陸未來仍是輝達的重要機會。

他說：「中國擁有全球50%的AI研究人員，我們希望AI研究人員能基於輝達平台進行開發。」

他說，DeepSeek和推理模型將運算需求提升至100倍至1000倍。

他表示，輝達無法再進一步降規H20晶片來配合美國對中國大陸的出口管制。他說，H20禁令只會幫助華為。

美國 孫正義

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