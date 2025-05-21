美電動車需求退溫 福特肯塔基電池廠勻出產能給日產

道瓊社引述知情人士報導，福特汽車正縮減開發電動車的規模，將允許日產汽車使用位於肯塔基州的電池廠，日產也能藉此減輕關稅成本。

福特2021年宣布投資70億美元，包括在肯塔基州和南韓電池製造商SK On的合資建設兩座電池廠。

如今，肯塔基州廠其中一座廠處於閒置狀態，另一座工廠僅部分為福特生產電池。知情人士透露，這座尚在運作的電池廠也將開始為日產生產電池。

對於日產而言，在美國生產電池不失為立即降低進口車和零件關稅曝險的出路。日產今年第1季虧損45億美元，並表示將裁員2萬人，也取消在日本建設電池廠的計畫。

日產3月曾表示，SK On將為日產的密西西比州坎頓廠生產的電動SUV提供美國製電池。

美國電動車銷售不佳，美國整體汽車銷售表現強勁，4月電動車銷售仍下滑5%，且國會正考慮撤銷原本促進電動車銷售的抵稅優惠。

通用汽車（GM）最近也將密西根州一座正在建設中的電池廠股權賣給南韓合作夥伴LG新能源。通用汽車在田納西州另一座電池廠目前產能利用率還不到原計劃的40%，而俄亥俄州廠產能約在80%。

本田周二表示，將削減原本規劃超過200億美元的電動車支出，並暫緩在加拿大建廠的計畫。