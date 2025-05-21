黃仁勳躍升地緣政治巨星 專家點出遊走美中與中東的生意風險

華爾街日報20日報導，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）本周造訪台北，結束為期一個月的旋風式行程，此行不僅彰顯他作為商業巨擘的地位，也使他成為全球最具影響力的地緣政治人物之一。然而，國際聲望同時伴隨風險，因為黃仁勳在敏感地區開展業務，例如中國大陸與波斯灣國家。

報導指出，美國總統川普稱黃仁勳為「我的朋友」，沙烏地阿拉伯則購買數十萬顆輝達晶片，而他在出生地台灣則被譽為「台灣隊領袖」（the leader of team Taiwan），每個人都想從魅力非凡的黃仁勳和他備受追捧的晶片中分一杯羹，而輝達的晶片被視為先進AI運算的黃金標準。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深研究員哈里薩（Barath Harithas）說：「他的幸運和不幸在於，他打造了這十年來最具價值的科技成果」。

哈里薩接著指出：「危險在於，他的曝光度可能成為負擔。若波斯灣局勢惡化，他可能最終成為代罪羔羊，然後在中國，任何被視為生意做過頭的舉動，都會面臨政治壓力」。

儘管中美兩大強權關係緊張，黃仁勳仍成功同時與華府和北京維持友好關係，完成這項難得的壯舉。市場研究機構 Omdia負責AI領域的分析師蘇廉節（Lian Jye Su）表示，輝達正試圖避免在美中之間選邊站。他補充道：「輝達沒有保持中立的餘地，只能盡力將政治影響降到最低。」

美國商務部13日發布發出監管指引，計畫告誡公眾「允許美國AI晶片用於中國AI模型訓練和推理的潛在後果」，並警告不得將此類晶片轉移到中國大陸。

哈里薩表示，美國高層主管向中國大陸示好的形象，與華府的主流氛圍背道而馳。他說：「如果他過於傾向於中國，即使只是提供降規版本的晶片，也有可能冒著越過紅線的風險，引發公眾譴責，甚至更嚴重的法律反彈」。