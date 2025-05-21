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國際油價大漲 以色列傳將對伊朗發動攻擊 金價續漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際油價周三早盤大漲，美股期貨則下跌。CNN報導，美國情報顯示以色列正在準備可能對伊朗核子設施發動攻擊。金價繼續走高。

西德州中級原油（WTI）一度大漲3.5%，達到每桶64.19美元。CNN引述未具名的官員報導，目前尚不清楚以色列領導人是否最終決定將發動攻擊。在亞洲交易早盤中，標普500期指跌0.2%，而那斯達克100期指跌0.3%。現貨金價漲0.2%至每英兩 3,297.02美元。

由於對伊朗制裁是會放鬆還是收緊的不確定性揮之不去，原油價格周二正常交易時段小幅走低。黃金則走高。

紐約市場7月交割的WTI原油期貨下跌0.2%，收在62.03美元；6月期貨周二到期；布蘭特原油下跌0.2%，收於每桶65.38美元，但連續三個交易日收在每桶65美元以上。

上周以來，美伊限核談判的消息反覆，令油價走勢動盪不定。若談判達成協議，可能會使更多伊朗原油重新流入市場，而投資人本來已預期今年市場會出現供過於求的局面。進一步加劇全球不確定性的是，美國總統川普可能會退出調停俄烏戰爭的努力。

金價方面，盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，金價升至每英兩3,250美元引發了部分空頭回補，推動金價上漲。

中國上月的黃金進口規模創近一年來的最高價位。根據周二公佈的海關數據，中國上月黃金進口總量達到127.5公噸，與前一個月相比，增幅達到73%。

截至紐約時間上午4:24，黃金現貨上漲2%，報3294.09美元；白銀現貨上漲2.3%，報33.1093美元。

黃金 金價 伊朗

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