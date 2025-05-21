快訊

今天「小滿」到！命理專家曝開運絕招：2生肖別錯過機會

獨／最大尾！巨鱸現身後勁溪 高雄男釣起110公分、30斤金目鱸王

美債市場避險氛圍濃 有大單押注10年期殖利率衝上5%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
市場正大量押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹。路透
市場正大量押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹。路透

市場正大量押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹，加上美國總統川普推動減稅法案，將使得整體財政情勢更為脆弱。

美國公債周二（20日）收盤漲跌互見，殖利率曲線顯著趨陡。30年期美債殖利率盤中一度攀升9個基點至近5%，尾盤漲6個基點，報4.965%；10年期公債殖利率報4.483%，漲約3個基點。

牽動周二美債市場的因素，包括企業大量發行新債、對加拿大債券的拋售、美國國會正在討論大規模減稅法案，以及將於周三舉行的160億美元20年期公債標售。稍早，歐洲和日本公債市場走弱也產生影響。

美國經濟展望不明，也引發美國公債選擇權市場的避險行為，投資人預期長天期公債利率在年底前會上升。美債近期出現的一波看跌押注，也呼應高盛與摩根大通等華爾街策略師上修美債殖利率預測的看法。

在一些較龐大的押注部位，其中一種較受青睞的操作是押注美國10年期公債殖利率將向上測試5%。芝商所（CME）周一未平倉合約數據顯示，市場中有一筆大押注看好10年期殖利率數周內升至5%，該部位的風險溢價達1,100萬美元。過去一周，選擇權市場顯示出一股押注殖利率上升的避險趨勢，從所謂的「選擇權偏斜」（options skew）可見，反映出市場對債市下跌風險的疑慮正在升高。

摩根大通策略師在報告中表示：「在需求面出現結構轉變之際，由於貿易與貨幣政策不確定性，短期內風險偏向殖利率曲線呈現熊市式陡化。」

由於信評機構穆迪上周五摘除美國的Aaa頂級信評並降至Aa1，引發美債拋售，在本周一，30年期美債殖利率短暫突破5%，創下自2023年11月以來新高。

摩根大通周二公布的美債客戶調查也顯示市場預期殖利率上升，淨空頭部位升至2月10日以來最高。儘管目前投資人部位較4月初時更為中性，策略師仍預期「未來波動幅度將明顯小於上個月」。

美國 美債 公債殖利率

延伸閱讀

新興市場債 資金關注

美元疲軟格局延續 法巴銀行喊減碼美國科技股

從不推薦…債券ETF一場空？直雲：利差沒賺到、匯損先爆！

美債ETF波動加劇…該停損還是加碼？經理人：中長線「絕佳布局機會」！

相關新聞

美股收盤／美股漲勢暫停 標普500中止六連漲

美國股市周二（20日）下跌，隨著華爾街從先前的深度下挫，反彈至接近年初創下的歷史高點後，漲勢動能放緩。標普500指數結束...

籲維持美國通訊技術地位 川普擬開放拍賣頻譜

美國總統川普20日表示，美國必須在維持在全球通訊上的領導地位，讓美國人連接全世界最好的網絡，指他將開放拍賣頻譜，並要求國...

傳以色列準備打擊伊朗核設施！美情報：以調動空射彈藥、空中演習

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美方獲得新情報顯示，以色列正在進行打擊伊朗核設施的軍事準備，包括調動空射彈藥及空中演習...

台積電ADR微跌 較台北交易溢價拉大為19.4%

台積電ADR周二（20日）微跌0.03%，收在193.45美元，較台北交易溢價19.4%。

CNN：美國情報發現以色列準備襲擊伊朗核子設施

CNN引述多位知情美國官員報導，美國情報顯示以色列可能正準備對伊朗核子設施發動攻擊。日圓、美國公債、油物應聲大漲。

科技由升轉跌 美股史指終止連6漲 道指跌逾百點

由於科技股領漲趨勢減弱，史坦普500指數結束連續6天的上漲行情，股市下滑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。