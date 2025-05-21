美債市場避險氛圍濃 有大單押注10年期殖利率衝上5%

市場正大量押注長天期美國公債殖利率將飆升，原因是擔心美國政府債務與赤字膨脹，加上美國總統川普推動減稅法案，將使得整體財政情勢更為脆弱。

美國公債周二（20日）收盤漲跌互見，殖利率曲線顯著趨陡。30年期美債殖利率盤中一度攀升9個基點至近5%，尾盤漲6個基點，報4.965%；10年期公債殖利率報4.483%，漲約3個基點。

牽動周二美債市場的因素，包括企業大量發行新債、對加拿大債券的拋售、美國國會正在討論大規模減稅法案，以及將於周三舉行的160億美元20年期公債標售。稍早，歐洲和日本公債市場走弱也產生影響。

美國經濟展望不明，也引發美國公債選擇權市場的避險行為，投資人預期長天期公債利率在年底前會上升。美債近期出現的一波看跌押注，也呼應高盛與摩根大通等華爾街策略師上修美債殖利率預測的看法。

在一些較龐大的押注部位，其中一種較受青睞的操作是押注美國10年期公債殖利率將向上測試5%。芝商所（CME）周一未平倉合約數據顯示，市場中有一筆大押注看好10年期殖利率數周內升至5%，該部位的風險溢價達1,100萬美元。過去一周，選擇權市場顯示出一股押注殖利率上升的避險趨勢，從所謂的「選擇權偏斜」（options skew）可見，反映出市場對債市下跌風險的疑慮正在升高。

摩根大通策略師在報告中表示：「在需求面出現結構轉變之際，由於貿易與貨幣政策不確定性，短期內風險偏向殖利率曲線呈現熊市式陡化。」

由於信評機構穆迪上周五摘除美國的Aaa頂級信評並降至Aa1，引發美債拋售，在本周一，30年期美債殖利率短暫突破5%，創下自2023年11月以來新高。

摩根大通周二公布的美債客戶調查也顯示市場預期殖利率上升，淨空頭部位升至2月10日以來最高。儘管目前投資人部位較4月初時更為中性，策略師仍預期「未來波動幅度將明顯小於上個月」。