台積電ADR微跌 較台北交易溢價拉大為19.4%
台積電ADR周二（20日）微跌0.03%，收在193.45美元，較台北交易溢價19.4%。
美國股市下跌，標普500指數結束連續六個交易日的上漲走勢，主要受到美國公債殖利率上升的影響，而市場焦點則集中在美國政府的債務狀況。
美股三大指數下跌。道瓊工業指數下跌114.83點，收在42,677.24點；標普500指數下跌0.4%，收在5,940.46點；那斯達克指數跌0.4%，收在19,142.71點。
費城半導體指數下跌0.1%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌1.1%和0.9%。
台灣加權股價指數周二漲2.2點收在收在21,526.03點。台積電跌0.6%，收在978.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 149.49 +0.30 144.00 3.81
中華電 CHT 132.11 -0.05 131.50 0.46
台積電 TSM 1,167.24 -0.03 978.00 +19.35
聯電 UMC 47.37 -0.88 47.85 -1.01
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言