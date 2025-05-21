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台積電ADR微跌 較台北交易溢價拉大為19.4%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電ADR周二（20日）微跌0.03%，收在193.45美元，較台北交易溢價19.4%。

美國股市下跌，標普500指數結束連續六個交易日的上漲走勢，主要受到美國公債殖利率上升的影響，而市場焦點則集中在美國政府的債務狀況。

美股三大指數下跌。道瓊工業指數下跌114.83點，收在42,677.24點；標普500指數下跌0.4%，收在5,940.46點；那斯達克指數跌0.4%，收在19,142.71點。

費城半導體指數下跌0.1%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌1.1%和0.9%。

台灣加權股價指數周二漲2.2點收在收在21,526.03點。台積電跌0.6%，收在978.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.49 +0.30 144.00 3.81

中華電 CHT 132.11 -0.05 131.50 0.46

台積電 TSM 1,167.24 -0.03 978.00 +19.35

聯電 UMC 47.37 -0.88 47.85 -1.01

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

美國 指數 台積電

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