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美股收盤／美股漲勢暫停 標普500中止六連漲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美股20日漲勢暫停。 路透
美股20日漲勢暫停。 路透

美國股市周二（20日）下跌，隨著華爾街從先前的深度下挫，反彈至接近年初創下的歷史高點後，漲勢動能放緩。標普500指數結束連續六個交易日的上漲走勢，主要受到美國公債殖利率上升的壓力影響，而市場焦點則集中在美國政府的債務狀況。

美股三大指數下跌。道瓊工業指數下跌114.83點或0.27%，收在42,677.24點；標普500指數下跌23.14點或0.39%，收在5,940.46點；那斯達克指數下跌72.75點，或0.38%，收在19,142.71點。

美國總統川普周二前往國會山，試圖說服共和黨議員通過一項大規模減稅法案。分析師預估，該法案可能會使目前36.2兆美元的聯邦政府債務增加3兆至5兆美元。

道瓊工業指數結束連續三日的上漲走勢，而那斯達克指數則在連續兩日上漲後出現下跌。投資人也關注多位聯準會（Fed）官員對貨幣政策前景的評論。

美國公債殖利率與美元匯率在歷經前一個交易日，因穆迪宣布下調美國政府信用評等引發的震盪後，周二相對穩定。穆迪（Moody's）加入其他大型信評機構的行列，像是惠譽和標普全球，都已下調美國主權信用評等，理由是政府的債務結構令人擔憂。

根據LSEG彙整的數據，交易員目前預期到2025年底前，聯準會將至少降息兩次，每次25個基點（1碼），首次降息預計在今年9月。

周二在華爾街表現亮眼的一家公司是D-Wave Quantum，該公司因推出最新量子運算系統後股價大漲25.9%。D-Wave Quantum表示，公司所推的新系統能解決傳統電腦無法處理的複雜問題。

特斯拉（Tesla）上漲0.5%，因為執行長馬斯克（Elon Musk）在卡達一場經濟論壇上表示，五年後他仍計劃擔任特斯拉的執行長。其他科技大公司的股價普遍下跌，包括輝達（Nvidia）。輝達預定5月28日公布財報。

周二美股跌幅最大的類股之一是旅遊產業，市場對美國家庭是否仍有能力支出假期旅行費用產生疑慮。例如，Airbnb股價下跌3.3%，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）下跌3.9%，聯合航空（United Airlines）下跌2.9%。提供河輪等旅遊行程的Viking Holdings儘管最新季度業績優於分析師預期，股價仍下跌5%。

另外，家得寶（Home Depot）股價下跌0.6%，因其年初的雖然營收高於預期，但獲利略低於華爾街預期。這家居家修繕零售商表示，將維持全年獲利與銷售成長的預測。

債券市場方面，10年期美國公債殖利率從周一晚間的4.46%微升至4.47%；與聯準會（Fed）政策預期更相關的2年期公債殖利率則從3.97%微降至3.96%。

市場仍然擔憂，川普的關稅政策可能將美國經濟推入衰退，即便目前經濟尚有支撐。一旦經濟陷入衰退，現在美國政府債務水準遠高於過去，政府可能無法像以往一樣，以大規模支出或發放刺激經濟的支票來支撐經濟。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）首席美國經濟學家James Egelhof領導的團隊指出，若美國政府財政支撐力減弱，下一次經濟衰退可能更深、更久，這將迫使聯準會透過降息來單獨支撐經濟。其他國家的央行則是已開始降息。

美國 經濟衰退 指數

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