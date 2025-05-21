籲維持美國通訊技術地位 川普擬開放拍賣頻譜
美國總統川普20日表示，美國必須在維持在全球通訊上的領導地位，讓美國人連接全世界最好的網絡，指他將開放拍賣頻譜，並要求國會將600MHz的頻段納入「這個又大又美的法案」中。
川普20日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，美國必須維持在無線網路、5G和6G通訊技術的領導地位，稱要讓美國人連接全世界最好的網路，同時維護所有人的安全；川普說，這是可以同時完成的事情。
川普指出，他將開放拍賣許多頻譜（spectrum），並要求國會將600MHz的頻段放入「這個又大又美的法案」（The one big beautiful bill）；川普說，讓所有選擇都放到桌上來討論，並稱永遠不要打賭美國的獨創力會輸。
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