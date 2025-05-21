聽新聞
0:00 / 0:00

台積ADR搶手 女股神狂敲

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台積電（2330）股價連兩日「停電」，拉回失守年線，但出現兩驚喜，一是盤後千元配對交易未歇，昨（20）日再現「1,001.16」元配對交易，成交32張，已連四個交易日出現千元以上成交價，二是有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電ADR，引起市場熱議。

台積電15日在早盤一度觸及1,000元價位，可惜終場收在993元，隔天收盤價回升至998元，但本周來已連續兩天偃旗息鼓，19日失守年線後，昨日續跌6元收978元。人工智慧（AI）概念股在台北國際電腦展開展前大拉一波，原本讓市場相當期待本周表現，可惜在權值股領跌下，電子類股指數連兩天修正。

雖台積電正常交易時間股價在缺乏追價買盤下，表現相對無力，不過盤後交易卻相對精彩，近四個交易日均出現超過千元成交價。昨日出現比平常更多筆的成交數，達15筆，當中最高成交價為1,001.16元、成交32張，合計15筆總計成交1,570張，總金額15.44億元，平均成交價983.89元。

另一方面，伍德旗下基金19日買進近20萬股台積電ADR，規模是近一年來最大，似乎意謂伍德自去年第3季來對台積電股票賣多買少的立場已有改變。

台積電 ADR

延伸閱讀

黃仁勳再點名台灣科技股！千金台積電買不起？00905平替首選入手價只要1萬3一周漲5.6％

台積電漲價黃仁勳力挺！網反酸「川普會怒」：等等就要你自己吞

小米自研3奈米晶片 傳台積代工

輝達攜鴻海、台積及國科會打造主權AI GB300下半年問世

相關新聞

日本公債陷入崩跌危機 衡量投資人興趣關鍵指標跌至近13年新低

日本標售公債的投標倍數，跌至十餘年來最低，需求低迷凸顯投資人對日本財政惡化與央行退出超寬鬆貨幣政策的擔憂。日本長期公債價...

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」：沒資格談兒童福祉

億萬富豪馬斯克20日在卡達經濟論壇表示，會繼續擔任特斯拉執行長五年，讓投資人略感安心，股價一度飆漲3.6%，但漲幅隨後收...

Fed官員：9月前無意降息

根據紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在內的多位聯準會（Fed）官員的最新說法，由於經濟前景不明，Fed可能9月前都無意降息。

Switch 2處理器 三星獲轉單

任天堂傳出找三星協助生產Switch 2新機處理器，力拚2026年3月前銷量超過2,000萬台，優於原估目標。法人看好，...

白宮髮夾彎 風電股飆漲

美國川普當局政策髮夾彎，19日准許挪威能源集團Equinor的紐約離岸風電場恢復施工，推翻先前的停工令，替這個處境艱困的...

台積ADR搶手 女股神狂敲

台積電股價連兩日「停電」，拉回失守年線，但出現兩驚喜，一是盤後千元配對交易未歇，昨（20）日再現「1,001.16」元配...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。