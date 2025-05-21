台積ADR搶手 女股神狂敲

台積電（2330）股價連兩日「停電」，拉回失守年線，但出現兩驚喜，一是盤後千元配對交易未歇，昨（20）日再現「1,001.16」元配對交易，成交32張，已連四個交易日出現千元以上成交價，二是有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電ADR，引起市場熱議。

台積電15日在早盤一度觸及1,000元價位，可惜終場收在993元，隔天收盤價回升至998元，但本周來已連續兩天偃旗息鼓，19日失守年線後，昨日續跌6元收978元。人工智慧（AI）概念股在台北國際電腦展開展前大拉一波，原本讓市場相當期待本周表現，可惜在權值股領跌下，電子類股指數連兩天修正。

雖台積電正常交易時間股價在缺乏追價買盤下，表現相對無力，不過盤後交易卻相對精彩，近四個交易日均出現超過千元成交價。昨日出現比平常更多筆的成交數，達15筆，當中最高成交價為1,001.16元、成交32張，合計15筆總計成交1,570張，總金額15.44億元，平均成交價983.89元。

另一方面，伍德旗下基金19日買進近20萬股台積電ADR，規模是近一年來最大，似乎意謂伍德自去年第3季來對台積電股票賣多買少的立場已有改變。