Switch 2處理器 三星獲轉單

任天堂傳出找三星協助生產Switch 2新機處理器，力拚2026年3月前銷量超過2,000萬台，優於原估目標。法人看好，Switch 2熱銷，將帶旺鴻準（2354）、旺宏、偉詮電等供應鏈，並帶來新一波追單潮。

知情人士說，三星目前是利用8奈米製程，生產輝達（Nvidia）為Switch 2設計的客製化晶片或處理器，且生產速度足以讓Switch新機在明年3月前出貨量超過2,000萬台，超過任天堂之前預測的1,500萬台。

三星原本就為任天堂供應記憶體晶片和面板，但第一代Switch使用的晶片，是台積電以較成熟製程生產，而這回任天堂轉向三星，傳出是因為新主機採用輝達設計的新晶片，已經針對三星的製程系統進行優化。轉單也可能有利於任天堂，如此一來任天堂就無需和其他公司爭奪台積電的產能。

Switch 2有望成為史上銷售速度最快的遊戲主機，但對任天堂而言，如何確保產量以滿足市場需求是一大挑戰。法人指出，任天堂與台廠合作密切，鴻準獨家組裝Switch 2主機，並取得機殼訂單，為任天堂新機最大贏家；旺宏、偉詮電則分別供應遊戲卡用記憶體與電源IC。

此外，任天堂在日前Nintendo Direct線上直播發表會中，正式公開Switch 2的詳細硬體規格，功能上最大亮點是加入更有多人互動性的「GameChat」功能，補強上一代缺乏社群交流的功能。