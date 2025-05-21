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Fed官員：9月前無意降息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

根據紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在內的多位聯準會Fed）官員的最新說法，由於經濟前景不明，Fed可能9月前都無意降息。

聯準會第三把手威廉斯19日在抵押貸款銀行家協會（MBA）的會議上說：「我們不會在6月或7月就能了解目前的情況。這將是收集數據、掌握全貌，並觀察事態發展的過程。」

如今投資人預料6月決策會後降息的機率不到10%。根據聯邦資金期貨的最新定價，投資人預計今年底會降息2碼，4月底還預測會有4碼。

同日，Fed副主席傑佛森在亞特蘭大聯準銀的會議上也強調應暫且觀望，表示對Fed而言，重要的是要確保物價上漲不會轉變為持續的通膨上升，「鑒於目前面對的不確定性，我認為應該等著看政策隨時間的演變及其影響。」他也說，貨幣政策當前處於「非常良好的狀態」。

明尼阿波利斯聯準銀總裁卡斯哈里（無表決權）也表示，美國經濟年初時穩定增長，且Fed在降低通膨方面已取得很大進展。

通膨 聯準會 Fed

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