聽新聞
0:00 / 0:00

曾花大把鈔票助選！馬斯克將大幅縮減政治捐款：我已經做得夠多了

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
馬斯克25日在杜哈舉行的卡達經濟論壇上發表演說。法新社
馬斯克25日在杜哈舉行的卡達經濟論壇上發表演說。法新社

華爾街日報報導，億萬富豪馬斯克在卡達經濟論壇的一場視訊訪談中表示，未來他將大幅縮減政治捐款，並表示目前還看不到繼續捐款的必要。

他說，「就政治捐款來說，未來我將減少很多」，並認為「我已經做得夠多了」。

身為世界首富，馬斯克花上巨額財富資助美國總統川普贏得2024年選戰；但他也說，如果情勢變化，他還是可能再度增加捐款，「如果我認為未來有理由政治捐款，我就會這麼做，目前我還找不到理由」。

馬斯克 華爾街日報 美國 捐款 川普

延伸閱讀

新漢、慧洋 押寶逾90天

逾兆美元商機！黃仁勳中東奪肥單 謝金河：全球供應鏈將洗牌

人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

馬斯克政府節支 虎頭蛇尾後遺症

相關新聞

馬斯克將續掌特斯拉五年 砲轟蓋茲是「大騙子」：沒資格談兒童福祉

億萬富豪馬斯克20日在卡達經濟論壇表示，會繼續擔任特斯拉執行長五年，讓投資人略感安心，股價一度飆漲3.6%，但漲幅隨後收...

曾花大把鈔票助選！馬斯克將大幅縮減政治捐款：我已經做得夠多了

華爾街日報報導，億萬富豪馬斯克在卡達經濟論壇的一場視訊訪談中表示，未來他將大幅縮減政治捐款，並表示目前還看不到繼續捐款的...

全球藝博第一品牌首次插旗中東 明年卡達開幕

巴塞爾藝術展（Art Basel）明年將舉辦首屆「卡達巴塞爾」（Qatar Art Basel），是該博覽會首次進軍中東...

美股早盤／六連漲暫歇 花旗料G7會後「美元恐續貶」

標普500指數先前六連漲，從低點反彈近20%，即將重返牛市，但投資人持續看好歐股，20日美股漲勢暫歇，四大指數盡墨。

無懼貿易戰 波蘭股票成外資新寵

波蘭股市今年一躍為全球表現最佳市場，主要得益於該國在全球貿易戰中相對隔絕的位置，且鄰國德國的「火箭炮式」財政刺激措施，也...

川普「又大又美麗」的租稅法案 又加重市場對美國負債的憂慮

川普口中「又大，又美麗」的租稅法案，可能使美國政府負債大幅增加。投資機構頻頻示警，並引發全世界還要挹注美國多少錢的疑問。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。