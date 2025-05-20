全球藝博第一品牌首次插旗中東 明年卡達開幕

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
巴塞爾藝術展創立於1970年，目前每年在瑞士巴塞爾、邁阿密、香港和巴黎等地舉辦藝術博覽會。 美聯社
巴塞爾藝術展創立於1970年，目前每年在瑞士巴塞爾、邁阿密、香港和巴黎等地舉辦藝術博覽會。 美聯社

巴塞爾藝術展（Art Basel）明年將舉辦首屆「卡達巴塞爾」（Qatar Art Basel），是該博覽會首次進軍中東，凸顯中東地區不僅近來成為國際金融集團紛紛進駐的熱區，也日益奠定其全球藝術市場新疆界的地位。

英國金融時報（FT）和彭博資訊報導，首屆「卡達巴塞爾」將在明年2月於該國首都杜哈的設計特區M7揭幕，該區為美夏爾（Msheireb）市中心的高規格文化據點，預計將有約50間藝廊參展。

巴塞爾藝術展執行長霍洛維茨表示，「中東和北非地區極為重要，卻相對沒有受到藝術市場的重視」，卡達巴塞爾將在這個「藝術市場重新校準時期」，令人「耳目一新」。

中東藝術市場 潛力無窮

根據巴塞爾藝術展與瑞銀集團（Art Basel & UBS）2024年「全球收藏調查報告」，去年全球藝術品銷售總額較一年前下滑12%至575億美元，中東地區占銷售總額的不到1%。目前杜拜和阿布達比都有國際性的藝博會，但巴塞爾藝術展是首個進駐中東地區的大品牌。

卡達是巴塞爾藝術展在全球的第五個據點，明年藝術展的規模將是目前最小的巴黎巴塞爾的四分之一。霍洛維茨說，「我們從小規模著手，眼光放遠、逐步發展」。

卡達巴塞爾由巴塞爾藝術展、法甲豪門巴黎聖日耳曼大股東卡達體育投資（Qatar Sports Investments）和卡達美術館（Qatar Museums）的商業部門QC+聯手舉辦。

卡達美術館董事長、卡達國王塔米姆的姊妹Sheikha Al Mayassa說，「我們花了20年發展人力並建造美術館，終於能將阿拉伯世界的人才和創意人士推向藝術產業，而巴塞爾藝術展是全球最重要的平台」。

金融業也看好中東 紛紛進駐

除了藝術產業，華爾街銀行也迅速在中東擴大布局。

高盛集團正考慮在中東地區增設辦公室、增加人力。高盛資產與財富管理全球主管Marc Nachmann說，高盛持續和當地主權財富基金合夥投資，當地首次公開發行股票（IPO）活動也相當熱絡，有望「為國際投資人創造更多收入」。

瑞銀集團（UBS）也將在阿布達比設立新辦公室，試圖從來自英國等地、湧入低稅負中東城市的富裕人士手中，開發生意。UBS目前已在杜拜、利雅德、卡達和巴林設置辦公據點。

美術館 卡達 中東

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