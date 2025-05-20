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無懼貿易戰 ！「這國」股票成外資新寵

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
波蘭股市今年一躍為全球表現最佳市場。美聯社
波蘭股市今年一躍為全球表現最佳市場。美聯社

波蘭股市今年一躍為全球表現最佳市場，主要得益於該國在全球貿易戰中相對隔絕的位置，且鄰國德國的「火箭炮式」財政刺激措施，也預期推升波蘭經濟表現。

英國金融時報（FT）報導，波蘭大盤WIG指數今年來合計上漲28.6%，勝過智利及希臘等表現強勁的市場。相較下，美國大盤標普500指數，今年迄今僅上漲1%。

華沙證交所（GPW）負責人巴爾茲洛夫斯基（Tomasz Bardzilowski）表示，今年波蘭股市大漲，由「大規模的外資流入」所推動，因波蘭經濟體質健康，加上增加配息、及相對被低估的股價。波蘭股市的本益比，較MSCI新興市場股價指數低15%。

另一原因則是，波蘭大約四分之三的商業活動是在歐盟境內進行，面對川普貿易戰攻勢時，未如其他國家般脆弱，對一些投資人來說，是更具吸引力的標的。

而其最大貿易夥伴德國，去年經濟陷入困頓，讓華沙捲入餘波。但Standard Poland股市研究主管史托拉斯基（Kamil Stolarski）認為，這些憂慮已轉為期待，德國新政府草擬的「火箭炮式」財政刺激方案，將為波蘭帶來正向的連鎖反應。

根據歐盟統計局，波蘭2025年首季經濟成長較去年同期增3.8%，在歐盟國家中僅次於愛爾蘭，也遠高於歐盟整體的1.4%成長率。根據歐洲復興開發銀行（EBRD）最新預測，波蘭今年經濟表現將冠絕歐洲前共產諸國，經濟成長率預期將達3.3%。

EBRD首席經濟學家亞沃爾奇克（Beata Javorcik）說，波蘭應能「在這些動盪時刻中保持韌性，要歸功於其多元化的經濟、龐大的內需市場，以及有限的對美直接貿易。」

內政因素也鼓勵了投資者。現任總理圖斯克及其親歐盟陣營再次執政後，解凍了數十億歐元的歐盟基金。波蘭政府已開始部署這筆資金，其中一大部分用於基礎設施及能源轉型計畫，因該國尋求擺脫對煤炭的依賴，這番措施推升國營能源集團股價，石油公司Orlan股票自今年以來共上漲53%，電力公司PGE股價則漲了56%。

波蘭將於6月1日舉行總統決選。波蘭最大銀行波蘭儲蓄銀行（PKO）首席經濟學者布亞克（Piotr Bujak）說，「圖斯克所屬政黨的候選人如獲勝，將能支撐投資人對波蘭資產的信心，若其失敗，則可能引發對於波蘭能否繼續推動改革的擔憂。」

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