川普「又大又美麗」的租稅法案 又加重市場對美國負債的憂慮

川普口中「又大，又美麗」的租稅法案，可能使美國政府負債大幅增加。投資機構頻頻示警，並引發全世界還要挹注美國多少錢的疑問。

本周初隨著美國國會推動預算案獲得進展，預料將因為減稅而使美國未來10年聯邦赤字增加數兆美元，進而導致長債殖利率上升。這項進展是在上周五穆迪機構調降美國信評之後發生。

許多投資機構與分析家不斷警告，美國政府的負債及赤字已高到令人不安的水準，而租稅法案與信評調降則使各界對美國財政的永續能力更感焦慮。

橋水基金創辦人達里歐表示，「這就如同一艘船正駛往礁石區，而掌舵者對如何轉彎主張不一。我不在意究竟是要左轉還是右轉，在意的是應該把船調回原來的航線」。

這項法案將延長2017年「減稅與就業法」的效期，並大幅削減低所得個人的健保計畫及食品援助計畫。共和黨強硬派更推動進一步削減政府支出。

白宮發言人李維特表示，這項法案「不會加重赤字」；之前川普政府官員也表示，減稅將加速經濟成長，使稅收增加。

但負責任聯邦預算委員會預估，這項法案將使美國公共負債到2034年底時比現在至少增加3.3兆美元，也使負債占國內生產毛額（GDP）比率從目前的100%提高到125%。如果沒有此案，屆時負債比率將升高到117%。

另外，年度預算赤字占GDP比率也將由去年底時的6.4%，進一步提高到6.9%。

政府負債激增，使財政部須加速發行公債，因而必須靠投資人來支持美國財政。然而已有跡象顯示，公債投資人堅決要求更高的殖利率才願意購買，因而使政府的舉債成本提高。

19日美國眾議院通過減稅案，加上穆迪調降美國信評，30年期美債殖利率一度升到5.04%，是2023年來高點。

達里歐表示，美國必須快速削減赤字，藉由減少支出、增加收入及降低實質舉債成本，使赤字占GDP比率下降到3%。

雙線投資集團經理人坎貝爾強調，該機構已經「減碼（UW）」20-30年期美債，「看起來政府並非認真約束負債」。

美國政府一向能夠以較低的成本籌集資金。德意志銀行經濟學者沙拉維洛斯表示，「關鍵問題在於過去兩個月來市場已經結構性地重新評估挹注美國雙赤字的意願」。