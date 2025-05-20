無法顛覆霸主地位！巴西央行曝：金磚市場十年內都鬥不過美元

路透報導，巴西央行貨幣政策主管大衛（Nilton David）19日表示，該行認為，未來十年內都不見任何實際方法，讓金磚國家（BRICS）創造出資產規模大到足以顛覆美元霸主地位的市場。

大衛坦承，「以金磚國家貨幣計價的資產存量，目前還不到能抵銷美元的程度」，「這在未來十年內都不會改變」。他指出，其他類型的結算工具可望逐漸受到歡迎，並協助提振雙邊貿易協議，但在可見的未來，怎麼樣都難以動搖美元。

路透16日報導，巴西擔任今年BRICS輪值主席國期間，將擱置打造共同貨幣的討論，聚焦在降低對美元依賴的方式，例如串聯支付系統、研究由國際清算銀行（BIS）等機構所設定的區塊鏈標準。

美國總統川普不斷警告金磚國家，不要挑戰「強大的美元」。

大衛指出，巴西總額3,400億美元的外匯存底，絕大多數仍為美元，因幾乎所有該國海外交易，都是以美元結算，而巴西央行希望保存其外匯市場的流動性和規模，但同時明白這些特性有其缺點。

他說，巴西里爾和風險資產有種「先天上」的關聯，使其具有更高的波動性，而這常讓投資組合管理人改變心意。他也說，這個關聯性吸引僅是短暫持有里爾的投資人，也導致市場對該貨幣的需求劇烈變動。