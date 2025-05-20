穆迪降評後 美房貸利率一度突破7％

在穆迪（Moody's）16日摘除美國AAA頂級信評後，美國房貨利率在平穩數周之後再度躍升，30年期房貸利率在19日一度突破7%。

根據Mortgage News Daily，在穆迪上周五宣布降評後，美債殖利率攀升，房貸利率又大致跟著美國10年期公債殖利率變動。但由於美國多數承作房貸的銀行是每個交易日上午制定當天的房貸利率，穆迪的決定則是在市場收盤前幾分鐘宣布，因此市場延至19日才反應，30年期固定房貸利率盤中一度上漲12個基點至7.04％，當日收盤在6.99％。

Mortgage News Daily營運長葛蘭姆說：「一般承作房貸的銀行，不僅要考慮16日收盤前最後幾分鐘的市場波動，還得應對19日早上出現進一步疲軟。這導致（房貸）利率短短幾天出現相當大的跳漲，但整體趨勢不至於受影響」。

房貸利率在4月竄升，就對房市造成直接影響，造成通常繁忙的春季房市回落。根據Realtor.com資料，4月成屋待完成銷售（以合約數計算）比去年同期下降3.2％。

建商也注意到4月需求大幅降溫的情況。根據美國國家房屋建築協會每月發布的指數，建商的信心已降至2023年底以來最低。

房貸需求在5月前兩周稍微回溫，但當時的房貸利率大約維持在6.9%。歷史經驗顯示，一旦房貸利率突破7%門檻，買氣就會明顯降溫。此外，房貸利率只要上升，都可能讓部分民眾喪失房貸申請資格。