印度計劃大增鋼鐵產量 恐礙達成全球減排目標

智庫「全球能源監測組織」今天發布報告指出，印度打算大規模提高以煤炭為燃料的鋼鐵生產，恐打擊全球減少鋼鐵製造業碳排的努力，而這類碳排正是造成氣候變遷的一大原因。

法新社報導，目前全球二氧化碳排放11%來自鋼鐵製造業，若改用電弧爐（EAF）煉製鋼鐵而非燃煤高爐，則可拉低這個比重。

電弧爐通常是透過熔化廢鋼來煉鋼，過程中不用煤炭；且即使這種程序所需電力來自燃煤電廠，產生的碳排放量也比高爐少許多。

然而，印度計劃大規模提高國內鋼鐵產能，目標是到了2030年將產量翻倍；但印度已宣布的鋼鐵開發計畫大多仍採用排放量較高的高爐生產，而印度的鋼鐵產業已經是全球碳足跡最重的鋼鐵產業。

「全球能源監測組織」（Global Energy Monitor,GEM）指出，依照現況，預估到了2030年，電弧爐煉鋼將占全球鋼鐵產量的36%，但這不及國際能源總署（IEA）所稱若要實現2050年全球淨零碳排所需的比重37%。

全球能源監測組織專案經理格瑞斯比-舒爾特（Astrid Grigsby-Schulte）告訴法新社：「要達到這個37%的目標，唯一實際方式是印度改變計畫。」她說，這1個百分點的差距看似微小，實際上「代表了數千萬公噸二氧化碳的排放量」。

格瑞斯比-舒爾特表示，努力達到國際能源總署所說的2030年電弧爐煉鋼比重目標「至關重要」，「不僅因為可立即避免排碳，也因為這意味我們正在替2050年達成更廣泛的脫碳打下必要基礎」。