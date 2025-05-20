快訊

鮮花、糖果等祭品鋪滿案發地 40歲婦人家屬招魂…三峽車禍現場哀戚

影台南玉井休旅車暴衝！行人1死1傷 「一路往前撞」影片曝光

和仁=崇德段鐵公路又中斷！80車卡隧道 疏運資訊1次看

大陸調降利率 亞股反彈多收紅

中央社／ 香港20日綜合外電報導

國際信評機構穆迪調降美國主權信用評級，引發昨天亞洲股市下跌。在大陸將利率調降至歷史低點後，提振了市場情緒，風險偏好有所回升，亞股今天反彈多收紅。

法新社報導，穆迪（Moody's）下調美國最高等級3A信用評等，起先曾引發美股賣壓，隨後在市場對美國貿易談判懷抱希望情況下，資金重新湧入挫跌的股票，美股昨天上漲，亞股今天追隨這股漲勢反彈，終場多收紅。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日「解放日」公布的關稅政策，一度引發全球股市暴跌，但在美中上週達成協議互降以牙還牙的驚人關稅稅率後，重新激發交易者的熱情，推動大多數股市回到「解放日」前水位。

川普暫緩實施對等關稅90天，寬限期7月到期，儘管目前只達成少數具體協議，市場樂觀認為這場危機最糟的時期已經過去。

交易者也對美國聯邦準備理事會（Fed）今年將降息抱持希望，根據彭博（Bloomberg News），預計聯準會今年將降息兩次。

不過，兩位聯準會官員對何時恢復貨幣寬鬆政策仍持謹慎態度，因為擔心關稅和可能實施的減稅將再次引發通膨。

在大陸官員努力刺激經濟之際，大陸央行人民銀行下調了兩項關鍵利率：1年期貸款市場報價利率（LPR）從3.1%降至3.0%，5年期以上LPR從3.6%降至3.5%。大陸經濟面臨持續的逆風，包括國內消費長期低迷、房地產行業不斷的債務危機以及青年高失業率。

大陸調降利率後，提振了市場情緒。香港股市上漲逾1%，上海、東京、雪梨、新加坡、台北、曼谷、威靈頓及雅加達股市皆收紅。

聯準會 美國 亞股

延伸閱讀

穆迪降級美國信評 財長指落後指標！網憂：該擔心美債了

穆迪調降主權評等 「拋售美國」心理再度升溫

美債遭降評 壽險業不擔心

債券ETF 迎超級除息周

相關新聞

黃仁勳曝「一產品」成演說最大亮點 大摩等多家外資唱旺

綜合Investing和IBD財經網站報導，輝達執行長黃仁勳19日發布半客製化的人工智慧（AI）系統「NVLink Fu...

AI晶片需求不高？日媒曝：台積電熊本廠產能利用率低

最新調查顯示，由於用於家電的晶片需求復甦遲緩，日本半數新晶片工廠仍未開始量產，人工智慧（AI）晶片和非AI晶片需求一熱一...

英特爾甩贅肉！外媒曝：考慮出售網路和邊緣運算部門

英特爾據悉已考慮出脫其網路和邊緣事業群，有關可能出售這個曾被稱為NEX部門的討論，是新任執行長陳立武戰略的一環，希望能砍...

轉推油電混合車！本田曝「電動車需求放緩」：將減投資

日本車廠本田（Honda）今天表示，由於電動車需求放緩，本田將縮減相關投資，並將專注於推出油電混合車的新車款，以抓住相關...

台積電可望再漲逾一成！女股神立場轉彎 單日大買近20萬股

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電股票，買進規模...

因應關稅打擊...蘋果生產移出大陸 富士康對印度投資450億

蘋果供應商富士康公司在一份文件中表示，將對印度投資15億美元。蘋果公司正將更多生產線移出面臨關稅打擊的大陸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。