AI晶片需求不高？日媒曝：台積電熊本廠產能利用率低
最新調查顯示，由於用於家電的晶片需求復甦遲緩，日本半數新晶片工廠仍未開始量產，人工智慧（AI）晶片和非AI晶片需求一熱一冷的現象，由此可見一斑。
根據日本媒體調查，2023和2023年度企業在日本興建或買下的七座半導體工廠，截至4月僅三座已開始量產。台積電旗下日本先進半導體製造（JASM）去年12月開始量產的熊本一廠是其中之一，但一些觀察家認為，該廠產能利用率可能不高。
日本瑞薩旗下甲府廠停產9年後2024年4月重新啟用，該廠原本目標是今年初開始量產，但用於電動車和其他裝置的功率半導體需求低迷，已迫使瑞薩重新評估計畫。羅姆公司旗下一座2023年買下的工廠去年11月開始試產，但該公司尚未訂下量產日期。
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