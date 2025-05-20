台積電可望再漲逾一成！女股神立場轉彎 單日大買近20萬股

有「女股神」之稱的方舟投資管理公司創辦人伍德（Cathie Wood），旗下基金19日買進近20萬股台積電股票，買進規模是近一年來最大，凸顯伍德去年第3季以來台積電股票賣多買少的立場已改變。

根據彭博資訊彙整的方舟投資管理公司數據，伍德旗下旗艦基金方舟創新指數股票型基金（ETF）19日買進12萬3,587股台積電美國存託憑證（ADR），方舟次世代網路ETF也敲進7萬4,189股，整體買進規模是去年6月18日以來最大，相當於方舟投資管理截至3月底台積電股票部位的87%。

全球兩大經濟體美國和中國大陸貿易戰已停火，貿易緊張情勢隨之降溫。美國總統川普與沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國敲定一連串人工智慧（AI）協議，也帶動台積電前景改善。台積電ADR從1月觸頂至4月觸底總計下跌37%，但目前已收復逾半數失土。彭博資訊彙編數據顯示，分析師預期未來12個月台積電ADR將再漲11%。

伍德旗下旗艦基金近幾年表現持續疲弱，方舟創新ETF已從高點下跌63%左右，而且過去幾年大多數時間表現一直落後美國股市那斯達克綜合指數。