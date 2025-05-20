澳洲降息利率兩年來最低 警告關稅帶來不確定性
澳洲中央銀行澳洲儲備銀行今天將基準利率降至兩年來最低，並警告美國關稅繼續為經濟帶來不確定性。
法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank ofAustralia）將現金利率下調25個基點至3.85%，理由是控制通貨膨脹取得穩定進展。
但官員警告，「相當大的不確定性」仍然存在，並指出，全球對美國總統川普關稅措施的反應正在陸續出現。
澳洲儲備銀行理事會在聲明中表示：「預計這些發展將對全球經濟活動產生不利影響。」
「特別是如果家庭和企業延後支出，等待前景更加明朗的話。」
目前現金利率處於2023年5月以來最低。
此次降息是繼2月類似降息之後的另一次，2月那次是澳洲儲備銀行2020年11月以來首次調降借貸成本。
財政部長查默斯（Jim Chalmers）告訴記者：「我們知道這項工作尚未完成，我們知道還有更多工作要做，但我們對此表示歡迎。」
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