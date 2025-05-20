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因應關稅打擊...蘋果生產移出大陸 富士康對印度投資450億

中央社／ 倫敦20日綜合外電報導
蘋果供應商富士康公司在一份文件中表示，將對印度投資15億美元（約新台幣452億）。圖為香港一家蘋果商店。法新社
蘋果供應商富士康公司在一份文件中表示，將對印度投資15億美元（約新台幣452億）。圖為香港一家蘋果商店。法新社

蘋果供應商富士康公司在一份文件中表示，將對印度投資15億美元（約新台幣452億）。蘋果公司正將更多生產線移出面臨關稅打擊的大陸。

路透社報導，根據這項倫敦證券交易所（LondonStock Exchange）文件，富士康公司（Foxconn）新加坡子公司將以每股10盧比，收購印度裕展科技（Yuzhan Technology India）普通股127億7000萬股，交易總金額為1277億4000萬盧比（15億美元）。

印度裕展科技是富士康集團旗下在南印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的子公司，除生產電子零件，也組裝蘋果iPhone手機。

路透社上個月報導，美國總統川普對大陸的關稅政策已令供應鏈引以為憂，擔心iPhone手機價格飆升。在此一背景下，蘋果將印度定位為替代生產基地。

蘋果3月提高在印度生產，對美國出口約600噸重、價值20億美元的iPhone手機。

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