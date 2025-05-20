關稅變數下投資湧入！星國租金雖高 專家曝：租賃市場保持強勁
新加坡房地產網站指出，當地公寓和組屋租金上漲。專家表示，美國總統川普關稅政策及國際局勢不確定性持續，企業和高淨值人士尋找投資避風港，新加坡是區域中較為穩定的地點，租賃市場需求將保持強勁態勢。
聯合早報、8視界新聞網今天報導，房地產網站99.co與房地產聯合交易網（SRX）的資訊顯示，上個月公寓租金比前一個月小幅上漲0.1%，跟去年同期相比則上漲2.5%。私人公寓租金經歷了先前的成長期後呈現穩定跡象。租賃市場需求依舊強勁，上個月的租賃數量比前一個月多了2.7%，達到6088件。
在租金上漲時代，房客續租時免不了要面對房租調漲的現實。一名外派至新加坡的上班族Wendy告訴記者，前幾年、特別在疫後租金明顯上漲，若所屬企業未有足夠津貼支援，固定開銷變大較有壓力。
她透露，她租了一間10坪套房，疫情前原本的月租金約新幣2700元（約新台幣6萬3000元），後來房東欲漲到將近新幣4000元（約新台幣9萬3200元），讓她不得不另尋去處，現在的租屋處月租金約新幣3200元（約新台幣7萬5000元）。
熟悉金融市場的資深媒體人陳士銘告訴中央社，在川普的關稅政策以及美中關係等國際局勢不確定性持續的背景之下，許多企業和高淨值人士尋找投資避風港，新加坡無疑是區域當中較為穩定的地點，預料隨著星國大選塵埃落定、投資者信心增強，新加坡租賃市場需求將進一步保持強勁態勢。
專家過去曾分析，疫後新加坡經濟復甦，就業市場持續強勁，加上疫情導致住宅建案工期延宕等因素，都是租房市場炙手可熱的原因。
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