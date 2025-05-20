稱大陸AI研究人員是「世界級」！黃仁勳大讚：華為是可敬畏的公司

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳認為，大陸的AI研究人員是世界上最優秀的一群，因此美企大量聘僱他們並不令人意外。此外，黃仁勳說，來自大陸本土公司的AI模型正迅速挑戰美企的模型，因應之道並非是阻止他國獲得美國技術，而是應加速推動全球採用美國的技術。

黃仁勳周一在台北接受獨立時事通訊Stratechery作者湯普森（Ben Thompson）專訪，他表示，「在大陸的研究人員、AI科學家都是世界級的。他們不是『大陸的AI研究人員』，而是世界級的AI研究人員。」

他說：「你走在Anthropic（AI新創公司）、OpenAI或DeepMind的辦公室走廊，會見到很多AI研究人員都是來自大陸。當然，這是合理的，而且他們很棒，所以他們能做出優秀的成果，這不讓我感到驚訝。」

黃仁勳表示，整體而言，大陸在AI市場的表現「棒極了」（fantastic），像是DeepSeek、Manus這類來自大陸企業的模型正迅速成為美國系統的強大對手，「讓我們面對吧，DeepSeek的表現非常卓越。如果給他們低於這樣的評價，那就是自己都無法容忍的極度沒有自信。」

黃仁勳說，美國AI公司若要持續進步，那麼應付來自國際同業的挑戰是絕對必要的，「企業需要競爭來激勵自身，國家也需要，毫無疑問我們激發了他們……我完全預期大陸會一路緊追其後。華為就是一家可敬畏的公司。他們是世界級的科技公司。」

不過，黃仁勳也指出，如果美企沒有所需的所有工具來應付競爭，那麼激烈的競爭就可能變成一種問題。他表示，建立支撐AI所需的「生態系統」原本就是件艱困的事，而限制性的法規可能帶來阻力。他特別批評了美國前總統拜登執政時期提出的「AI 擴散規則」（AI Diffusion Rule），該規定原本要在5月15日生效、限制美製AI晶片的出口。川普政府已於本月12日宣布將撤銷這套規則。

黃仁勳表示：「你不該說『讓我們制定擴散規則，犧牲一切來保護它』。這是荒謬的。」他說，AI擴散規則「限制其他國家取得美國技術這樣的想法，是完全錯誤的。應該是在為時已晚前加速美國技術的採用。如果目標是美國維持領先，那麼AI擴散規則就是做了完全相反的事」。

他說，競爭是雙向的，而美國企業應該要在大陸市場中競爭。

黃仁勳表示，50%的AI開發人員在大陸大陸，要讓美國不在大陸市場競爭的想法，是完全不合理的，「我們應該讓美國企業有機會在大陸競爭，抵銷貿易赤字，為美國民眾創造稅收、建設、就業機會、創造更多的就業機會」。