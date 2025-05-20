歐洲掀核能復興 德國不再反對核能列再生能源

法國官員證實稍早相關報導，指德國新內閣已向法方釋出信號，在歐盟相關立法時不再反對將核能視同再生能源。

路透社報導，歐盟最大經濟體的德、法兩國，長年就應否藉核能達成減碳目標爭論不休，以致歐盟應對氣候變遷的相關決策延宕。

法國約有70%能源仰賴核電，是歐洲推動核能的主要倡議者；相較之下德國已逐步淘汰國內核電廠，認為核能固然低碳但並非再生能源。

然而過去稱退出核能為錯誤的新任德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）上台後，允諾與法國改善關係。隨許多歐洲國家打算重拾核能以取代俄國天然氣，持反核立場的德國益發顯得孤立。

市場分析機構ICIS的電力分析師錢伯斯（EllieChambers）告訴路透社，在德國改變立場後，歐洲僅剩奧地利仍是主要反核國家，此舉也給歐盟執委會壓力，得撥更多款項給核能。

法國一名官員今天證實，「金融時報」於19日稍早刊登的相關報導為真，即德國已釋出信號，將放棄長期以來的反核立場，是德法關係出現和解的第一道具體跡象。

這名法國官員特別點出本月梅爾茨與法國總統馬克宏在費加洛報（Le Figaro）上發表的一篇聯名文章，兩人在文中表示，德、法「將基於淨零排放、競爭力和主權，重新調整能源政策」。

兩人當時在文章中說：「這牽涉到落實技術中立原則，確保歐盟境內所有低碳能源都能獲平等對待。」

路透社稱歐洲各地正掀起一波核能復興潮。比利時已通過法律，終止原訂的核能除役計畫；瑞典與部分中歐國家也計畫新建更多核電機組。