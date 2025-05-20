日本製鐵大手筆加碼投資 爭取川普批准併購美鋼

根據文件和3名知情人士，日本製鐵公司（Nippon Steel）若獲得川普政府批准收購美國鋼鐵公司（U.S. Steel），將會加碼至140億美元投資美鋼的營運，其中高達40億美元用於擴充一座新廠。

路透社報導，依照文件中的計畫細節，日本製鐵同意在完成收購後，將至2028年投資美鋼基礎設施110億美元，其中10億美元用於綠地投資，相關投資預計在數年後增加30億美元。

日本製鐵原先承諾收購後對美鋼投資14億美元，去年8月上調為27億美元，如今大幅加碼到140億美元，成為換取川普同意併購案的最後一搏。

此案先前經過審查，拜登1月以國家安全為由阻止合併。川普上任後，兩家公司見到合併新機會。新一輪國家安全審查將於5月21日完成，之後川普將有15天來決定這項併購案命運，不過，時間表也可能會推延。

目前尚不清楚日本製鐵新增的數十億美元投資，是否足以影響川普的決定；兩名消息人士表示，川普政府正尋求投資加碼。

歐華律師事務所（DLA Piper）律師克萊恩（NickKlein）表示，新的承諾應足以促使川普政府批准這項合併案。

克萊恩說：「增加投資擴大美國的鋼鐵產量，這對我們的國家安全至關重要。我認為川普政府認識到這一點，將會批准這項交易。」

考量交易不成要支付5.65億美元分手費，以及因應美國25%鋼鐵進口關稅，加碼投資舉動顯示日本製鐵為合併案能獲准而不惜代價。

回溯這起併購案交涉過程：日本製鐵2023年12月出價149億美元收購美國鋼鐵，希望能搭上美國兩黨基礎設施法案所帶來的鋼鐵採購量成長的順風車。

但併購案從一開始就遇到阻力，時任總統拜登和現任總統川普都堅持美鋼應該繼續由美國所有，因為他們都希望吸引搖擺州賓州的選票，美鋼總部就在賓州。

但拜登今年1月以國家安全為由阻止這起併購案後，兩家公司提出訴訟，指他們所受國家安全審查存有偏見，白宮駁斥這項指控。

川普政府1月20日上任，兩家公司看見了新希望，此案也於4月展開為期45天的新一輪國家安全審查。