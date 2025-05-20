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澳洲央行宣布降息1碼…今年二度出手 澳幣應聲貶值

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
澳洲央行今天宣布降息1碼，是今年第二度調降主要利率。路透
澳洲央行今天宣布降息1碼，是今年第二度調降主要利率。路透

澳洲央行今天宣布降息1碼，是今年第二度調降主要利率，同時在全球不確定性升高的情勢下，央行對政策前景仍保持審慎態度。

澳洲央行宣布將現金利率調降1碼，利率降至3.85%，為兩年最低水準且符合市場預期。這是央行繼2月時進行逾四年來首度降息後，今年第二度出手。

最新決議使這一輪寬鬆周期的累計降息幅度達到2碼（半個百分點），而經濟分析師和交易人士正在論辯澳洲還有多少降息空間，原因是房地產市場對利率政策敏感，同時間勞動市場吃緊。自從澳洲央行在3月31日-4月1日會議後，數據已經顯示通膨升溫的程度高於預期、薪資意外加速成長且聘僱激增。同時間，美國總統川普的關稅措施則可能拖累全球經濟成長。

降息消息出爐後，澳幣匯率盤中貶值0.46%，報1澳幣兌0.6427美元。

對政策敏感的3年期澳洲公債殖利率下滑至3.58%。經濟分析師預期今年還會再降息兩次，使現金利率降至3.58%，而交易員認為有小幅的機率會有第三次降息。

澳洲央行貨幣政策委員會在聲明中表示：「由於通膨預料維持在目標區間附近，委員會因此判定在本次會議上寬鬆貨幣政策是合適的。委員會評估此舉將使貨幣政策略為減少限制性。不過對前景依然審慎看待，尤其是考量到總體需求面和供應面存在高度不確定性。」

降息 通膨 貨幣 澳洲

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