不是台積電！三星傳搶下Switch 2晶片大單 任天堂轉單原因曝光？

任天堂（Nintendo）已轉向找上三星電子協助製造新一代遊戲主機Switch 2的主要晶片，此舉可能有助這家日本大廠提高遊戲主機的產量，足以讓銷量在2026年3月前超過2,000萬台，高於原先預估目標。

彭博資訊引述知情人士消息報導，在三星電子試圖追趕台積電之際，任天堂的最新決定代表是三星取得一大進展。Switch 2勢必會是今夏熱門新品，取得其晶片代工合約，有望提升三星晶圓代工廠的產能利用率或整體業務表現。

知情人士說，三星目前是利用8奈米製程，生產輝達（Nvidia）為Switch 2設計的客製化晶片或處理器，而且生產速度足以讓任天堂在明年3月前出貨超過2,000萬台主機。在必要情況下，三星也可進一步提升產能，但這將取決於包括鴻海在內硬體組裝廠的產能。

三星為任天堂代工Switch 2主要晶片的消息，稍早是由韓媒Chosun Biz報導。三星原本就為任天堂供應記憶體晶片和面板，但在晶圓代工領域一直難以與台積電匹敵。此次奪單，被視為對三星代工部門的肯定。

2017年問世的首代Switch所使用的晶片，是台積電以較成熟製程生產。但消息人士指出，任天堂這回轉向三星，是因為新主機所採用的輝達設計新晶片，已經針對三星的製程系統進行優化。消息人士說，這可能反而有利於任天堂，因為任天堂因此就無需和其他公司爭奪台積電的產能。

任天堂發言人表示，公司不對供應商或生產資訊發表看法。任天堂稍早已預估本會計年度將銷售1,500萬台遊戲主機，同時也已將今年數百億日圓的關稅影響納入考量，不過任天堂社長古川俊太郎強調，上述銷售預估數字並不反映供應鏈受到局限的因素。三星與輝達代表拒絕置評。

任天堂長期來與三星合作密切，由三星供應NAND快閃記憶體與OLED螢幕。另一名知情人士透露，三星也積極推動在未來Switch 2改款時繼續採用OLED面板。

Switch 2有望成為史上銷售速度最快的遊戲主機，但對任天堂而言，如何確保足夠產量以滿足市場需求是一大挑戰。任天堂今年稍早已為該公司無法接下更多Switch 2預購訂單而道歉，因為光是日本，預購申請已達220萬件。