聯發科執行長蔡力行：9月將推首款2奈米裝置

聯發科執行長蔡力行20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，表示9月將推出首款2奈米裝置。

在蔡力行發表演說前，聯發科開場先發表影片說明該公司的演進，從光碟機開始，一直到通訊晶片，以及加速AI革命的客製化晶片，

蔡力行的演講主題為「從邊緣AI到雲端AI的願景」，他先說明聯發科的故事，從未停止創新腳步，最主要使命是強化並豐富人們的生命，列舉聯發科28年來的創新領導產品，不斷跨進新市場，其晶片過去十年來已驅動超過200億台裝置。

蔡力行發表一段短影片，說明聯發科科技在印度促成的正向轉變，從線上教室到無現金交易，給予當地學童更多機會。他在影片結束後也詢問現場聽眾「大家都喜歡（影片中孩童）的笑容嗎」？

他也說明過去一年的成就，在運算面，持續推出強力天璣（Dimensity）9400晶片，未來將還會有9500、9600晶片。他也提到和輝達共同開發的DGX系列產品，無線聯網產品更是聯發科的DNA，現在則是正在加速AI革命，從邊緣到雲端，從CPU、GPU一直到NPU，產品也更加節能。