英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

美國晶片巨擘英特爾（Intel）推出Arc Pro B系列繪圖處理器（GPU）的新產品，並且增加部署Gaudi 3人工智慧（AI）加速器產品的選項。

英特爾19日表示，正在推出專為工作站與AI推論設計的Arc Pro B60與B50 GPU產品，擴大Arc Pro B系列的產品家族。這兩款GPU專門供架構、工程、興建及推論工作站使用，擴大記憶體規格，也加強對Arc Pro家族的軟體支持。

B50是為聚焦於繪圖和設計軟體的經典工作站環境所設計，B60則為需要更高記憶體容量與耗能的運算密集AI推論任務設計。

英特爾也宣布三個部署Gaudi 3 AI加速器的新選項，能夠安裝於PCIe與機櫃規模系統，英特爾AI Assistant Builder也能在GitHub取得，允許客戶創建個人化的AI代理。