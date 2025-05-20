日本財務大臣：正在安排和貝森特會談 將討論外匯

日本財務大臣加藤勝信周二表示，他正安排和美國財政部長貝森特在本周七大工業國集團（G7）開會時舉行雙邊會談，將討論包括外匯在內的話題。

受此談話影響，日圓兌美元由貶值0.5%拉回平盤，報144.81。

日本和美國已經確認在外匯問題上的現有立場，即外匯應由市場決定，過度波動可能會產生負面影響。他表示，本周會談將基於這一共識。

加藤記者會上說：「在我們上次的會議中，我們確認匯率應由市場決定，且貨幣波動過大會對經濟和金融帶來不良影響。」他說：「我預期和美國財政部長的任何會議，都將建立在這一共識上。」

他說，將繼續關注穆迪下調美國信用評等的影響。

他也說，日本持有美國公債是為了擁有足夠的流動性，確保貨幣穩定；在尋求貨幣穩定的同時，也儘可能地追求獲利能力，日本將繼續根據這些原則管理持有的美國公債。