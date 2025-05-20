美元微笑曲線變「皺眉」？德銀點出美元兩大貶值風險

德意志銀行外匯策略全球部門主管表示，無論是美國政府陷入財政危機，或美國經濟陷入衰退，美元都面臨貶值風險。

德銀全球外匯策略主管薩拉佛洛斯（George Saravelos）周一提出報告表示：「以美元財政皺眉來形容現況是最貼切方式。」這是引用並延伸時任摩根士丹利首席外匯策略師的任永力在20多年前提出的「美元微笑理論」。他指出，美國即將登場的預算協商，將決定美元在這條曲線的落點位置。

薩拉佛洛斯在報告中表示：「在極左端是財政立場過於寬鬆。這會導致美債和美元同時下跌，正如我們今早所見的。」

美國30年期公債殖利率在周一攀升至2023年11月來最高，此前信評機構穆迪在上周五摘除美國AAA頂級信評。同時間，一項美元指數下滑0.7%，美元兌所有G-10貨幣均走弱。薩拉佛洛斯表示，如果這種模式持續下去，代表市場「正在失去為美國赤字和不斷上升的金融穩定風險提供資金的興趣」。

他補充說：「皺眉曲線右端是財政立場緊縮得過快，雖然大幅縮減了赤字，卻迫使美國陷入衰退、聯準會進入深度寬鬆周期。」中段則代表經濟軟著陸，對美元較為有利。

在今年貿易戰爆發之前，市場傾向於遵循「美元微笑」理論，即在經濟強勁成長或深度不景氣時期，美元都會走強。