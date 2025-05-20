快訊

日本生育率低 都怪直升機父母養出「小孩房叔叔阿姨」

「厚臉皮浪貓」天天掛窗外大聲要飯！理直氣壯到最後給自己討來終身飯票

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析1症狀要特別注意

聽新聞
0:00 / 0:00

美元微笑曲線變「皺眉」？德銀點出美元兩大貶值風險

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德銀外匯主管示警，美元面臨兩大貶值風險。路透
德銀外匯主管示警，美元面臨兩大貶值風險。路透

德意志銀行外匯策略全球部門主管表示，無論是美國政府陷入財政危機，或美國經濟陷入衰退，美元都面臨貶值風險

德銀全球外匯策略主管薩拉佛洛斯（George Saravelos）周一提出報告表示：「以美元財政皺眉來形容現況是最貼切方式。」這是引用並延伸時任摩根士丹利首席外匯策略師的任永力在20多年前提出的「美元微笑理論」。他指出，美國即將登場的預算協商，將決定美元在這條曲線的落點位置。

薩拉佛洛斯在報告中表示：「在極左端是財政立場過於寬鬆。這會導致美債和美元同時下跌，正如我們今早所見的。」

美國30年期公債殖利率在周一攀升至2023年11月來最高，此前信評機構穆迪在上周五摘除美國AAA頂級信評。同時間，一項美元指數下滑0.7%，美元兌所有G-10貨幣均走弱。薩拉佛洛斯表示，如果這種模式持續下去，代表市場「正在失去為美國赤字和不斷上升的金融穩定風險提供資金的興趣」。

他補充說：「皺眉曲線右端是財政立場緊縮得過快，雖然大幅縮減了赤字，卻迫使美國陷入衰退、聯準會進入深度寬鬆周期。」中段則代表經濟軟著陸，對美元較為有利。

在今年貿易戰爆發之前，市場傾向於遵循「美元微笑」理論，即在經濟強勁成長或深度不景氣時期，美元都會走強。

然而美國總統川普的關稅政策打破了這一模式，不但影響全球經濟成長預估，還削弱美元的避險吸引力以及美國例外論。衡量美元兌一籃子貨幣表現的美元指數（DXY）今年以來已下跌超過7%。

德銀外匯主管示警，美元面臨兩大貶值風險，在曲線左端是財政立場過於寬鬆，在右端則是財政立場緊縮得過快。圖取自彭博資訊
德銀外匯主管示警，美元面臨兩大貶值風險，在曲線左端是財政立場過於寬鬆，在右端則是財政立場緊縮得過快。圖取自彭博資訊

風險 聯準會 美國 美債 川普 外匯

延伸閱讀

美國對等關稅衝擊 賴總統：朋友難免有摩擦終究能磨合

穆迪降及美國信評 財長指落後指標！網憂：該擔心美債了

穆迪降評美國公債 法人：可避美債、以企業債為主

川普政府貿易談判大幅讓步大陸 各國對美態度轉硬

相關新聞

聯發科執行長蔡力行：9月將推首款2奈米裝置

聯發科執行長蔡力行20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，表示9月將推出首款2奈米裝置。

黃仁勳：美國禁止H20賣中國 輝達將損失150億美元營收

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳估算，美國政府最新限制晶片銷往中國大陸的措施，對輝達的營收衝擊達到150億美元，也可能讓...

美元微笑曲線變「皺眉」？德銀點出美元兩大貶值風險

德意志銀行外匯策略全球部門主管表示，無論是美國政府陷入財政危機，或美國經濟陷入衰退，美元都面臨貶值風險。

英特爾推出GPU新產品 擴大搶攻AI市場

美國晶片巨擘英特爾（Intel）推出Arc Pro B系列繪圖處理器（GPU）的新產品，並且增加部署Gaudi 3人工智...

日本財務大臣：正在安排和貝森特會談 將討論外匯

日本財務大臣加藤勝信周二表示，他正安排和美國財政部長貝森特在本周七大工業國集團（G7）開會時舉行雙邊會談，將討論包括外匯...

微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

微軟開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。外媒解讀，這可能是微軟與ChatGPT開發商OpenAI關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。