快訊

高齡者換照是虛幻的安全保障 醫揭關鍵：反而讓長者更敢上路

50歲後你能輕鬆打開果醬蓋嗎？這個動作是「能否長壽」重要指標

私校寒冬／不轉型就等退場 百年老校改名、女校收男生

聽新聞
0:00 / 0:00

微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟（Microsoft）開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。路透
微軟（Microsoft）開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。路透

微軟開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。外媒解讀，這可能是微軟與ChatGPT開發商OpenAI關係有所降溫的最新跡象。

微軟周一表示，使用該公司Azure AI Foundry平台的開發人員，將能夠在與購買OpenAI同等級產品相同條件下，購買xAI最新Grok模型。

此舉代表用戶無論選擇使用OpenAI或xAI的模型，在優先使用雲端算力等方面都能獲得「平等服務」。

英國金融時報報導分析，微軟是OpenAI最大的支持者，但近來日益尋求劃清界線。此時也正值馬斯克與OpenAI執行長奧特曼針對OpenAI推動轉型為營利事業的計畫陷入法律糾紛。

微軟Azure AI平台企業副總裁包伊德（Eric Boyd）表示：「我們試圖簡化客戶的購買體驗以及使用體驗，讓它更像我們針對OpenAI模型所提供的」。

微軟從2019年以來已向OpenAI投資超過130億美元，但兩家公司之間關係日益緊張，因為OpenAI向微軟要求更多運算資源，但同時間也與微軟在企業AI產品上展開競爭。

微軟以同等於OpenAI產品的商業條件提供xAI模型服務，將引發科技業界關注，尤其考量到馬斯克與奧特曼之間的敵意關係。

包伊德說：「我們對客戶使用哪一款模型並無強烈立場。我們希望他們選擇Azur。如果他們使用Azure並找到他們所需的工具，我們相當樂見那樣的結果。」他補充說，「我們與OpenAI仍有良好的合作關係……和你們的解讀是不同的」。

微軟周一還表示，將開始對AI模型進行排名，讓客戶可選擇「表現最佳」的模型來執行特定任務。微軟目前已為開發人員提供來自各公司、超過1,900款的AI模型，其中包括由中國DeepSeek、Meta以及法國新創公司Mistral開發的開源模型。

另外，微軟將在本周於西雅圖舉行的Build開發者大會上宣布，將採用由亞馬遜支持的新創公司Anthropic的模型脈絡協定（MCP）。MPC也正被Google和 OpenAI採用，這項協議將所謂AI「代理人」之間的溝通方式進行標準化，並迅速成為業界標準。

馬斯克 微軟 客戶 OpenAI

延伸閱讀

新漢、慧洋 押寶逾90天

人形機器人代勞？馬斯克稱「未來人只管享受」 網猜概念股起飛

馬斯克政府節支 虎頭蛇尾後遺症

美政治捐款排行出爐！馬斯克「豪撒88億」成最大金主 前十名身分曝光

相關新聞

美元微笑曲線變「皺眉」？德銀點出美元兩大貶值風險

德意志銀行外匯策略全球部門主管表示，無論是美國政府陷入財政危機，或美國經濟陷入衰退，美元都面臨貶值風險。

微軟開始提供馬斯克的xAI模型給雲端客戶 與OpenAI關係降溫？

微軟開始向雲端運算客戶提供馬斯克旗下xAI公司開發的AI模型。外媒解讀，這可能是微軟與ChatGPT開發商OpenAI關...

傳輝達設上海研發中心 前白宮官員籲川普政府阻止

美中AI競爭白熱化，備受關注的晶片大廠輝達傳出計畫在上海設立研發中心，已著手找辦公空間。前白宮官員杜如松憂心輝達屆時依法...

美歐關稅談判露曙光 義媒指習近平比川普更危險

美歐關稅談判露曙光，義大利晚郵報今天以「為何習近平比川普更危險」為題，報導中國透過傾銷過量產品重創歐洲汽車、鋼鐵業，帶來...

經濟前景不明 聯準會官員暗示會按兵不動至少到9月

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯在內兩位聯準會（Fed）官員表示，由於經濟前景不明，決策者可能9月之前都無意降息。

油價震盪小漲 美伊核談判令油市緊繃…金價漲獲避險買盤

油價周一震盪小幅上漲，因為有跡象顯示美國與伊朗核計劃談判卡關，但投資人也觀察俄烏停火談判前景；金價上漲，美元受穆迪下調美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。