油價震盪小漲 美伊核談判令油市緊繃…金價漲獲避險買盤

油價周一震盪小幅上漲，因為有跡象顯示美國與伊朗核計劃談判卡關，但投資人也觀察俄烏停火談判前景；金價上漲，美元受穆迪下調美國信用評級影響大幅走軟。

油價收漲

布蘭特原油7月期貨收盤上漲0.13美元，漲幅0.2%，報每桶 65.54 美元；而美國西德州中級原油（WTI）6月期貨收盤上漲0.2美元，漲幅0.3%，報每桶62.69美元。兩大合約上周均上漲逾1%。

伊朗國家媒體周一引述伊朗副外長Majid Takht-Ravanchi的話報導，如果華盛頓堅持要求德黑蘭停止鈾濃縮活動，核談判將無果而終。伊朗總統Masoud Pezeshkian在國家電視台的談話中表示，德黑蘭在任何情況下都不會放棄對民用核能的追求

StoneX分析師Alex Hodes表示，這番言論削弱達成協議的希望，該協議原本可以為美國鬆綁制裁鋪平道路，並允許伊朗增加每日30萬至40萬桶石油出口。

美國總統川普周一與俄羅斯總統普丁通話後表示，俄烏將「立即」開始就結束戰爭進行談判。

CIBC Private Wealth Group資深能源交易員Rebecca Babin表示： 「我認為，由於預期如此之低，因此任何朝向停火的進展都會被視為對談判的溫和利多因素，而對原油略微利空。」「儘管如此，我仍然認為，伊朗問題對市場的潛在影響要大得多。」

Again Capital駐紐約的合夥人John Kilduff表示，油價在短期內將保持波動，投資者關注關稅、美伊談判以及結束烏克蘭戰爭的談判的最新進展。

黃金因避險需求走強

金價周一震盪走高，受穆迪下調美國政府信用評級後，美元走軟和避險需求的推動。

現貨金價19日收盤上漲0.8%，至每英兩3,229.56美元。

美國黃金期貨收高1.5%，報3,233.5美元。

穆迪上周五將美國的評級從Aaa下調至Aa1，理由是不斷上升的債務和利息「明顯高於類似評級的主權國家」。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn說：「在未來幾個月，考量到美國評級被下調，我認為黃金是一個很好的安全賭注。對我來說，這仍然是一個買入並持有的市場。」

黃金被認為是地緣政治和經濟不確定性下的安全資產，今年以來多次創下歷史新高，今年迄今已上漲23.1%。

現貨白銀漲0.3%，報每英兩32.36美元；鈀金上漲1.1%，報998.26美元。

白金上漲1.4%，至974.50美元。世界白金投資協會（WPIC）表示，中國對白金首飾的需求在經歷了長達十年的下降之後正在反彈，這將導致今年全球白金供應短缺的程度超出預期。